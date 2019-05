Viihde

Karu fakta tyrmistytti Jasper Pääkkösen jääkiekko­huuman keskellä – ytimekäs neuvo nuorille ja nuorten vanhemm

https://twitter.com/JasperPaakkonen/status/1132573235676164096

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaalihuoneistot avoinna iltakahdeksaan