Viihde

Tässä ovat Miss Hämeenlinna 2019 -finalistit! Näyttävät kuvat kymmenestä kaunottaresta – äänestä suosikkiasi

1. Sinna Tuomikko, 21





2. Assi Liitti, 21





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Siiri Nurminen, 21





4. Jenna Lehtimäki, 27





5. Verna Aitto-oja, 21





6. Emilia Aronen, 19





7. Essi Pohjola, 21





8. Iida Hynnilä, 23





9. Jenna Jalkanen, 21





10. Sonja Lindstedt, 22





Tässä tulevat Miss Hämeenlinna -finalistit.Kymmenikkö esittelee itsensä lyhyesti ja kertoo, mistä pitävät eniten itsessään, sekä mikä on rohkeinta mitä he ovat tehneet.– Pidän itsestäni kaikin puolin mutta eniten päättäväisyydestä, teen aina kaiken kunnialla loppuun minkä aloitan.– Mulle rohkeinta mitä olen tehnyt on se että oon pystynyt menemään elämässä eteenpäin ja tekemään niitä omia juttuja mitkä tekee mut onnelliseksi välittämättä siitä mitä muut ajattelee– Pidän eniten itsessäni omasta luonteesta, siitä etten ikinä riitaudu kenenkään kanssa, avoimuudesta ja elämänpositiivisuudesta. Olen myös ahkera ja pienesti perfektionisti, mikä auttaa tavoitteiden saavuttamisesta.– Lähtö toiseen maahan tuntemattoman perheen AuPairiksi yli puoleksi vuodeksi, jättäen kaiken muun taakseni Suomessa,– Positiivisesta luonteestani. Hyvällä asenteella pääsee jo pitkälle. Olen kaikille ystävällinen, ja tutustun mielelläni uusiin ihmisiin.– Tänä kesänä jätin pitkäaikaisen vakituisen työpaikkani, ja lähden nyt kokeilemaan siipiäni uudelle alalla kouluttautuen.– Ulkonäöllisesti pidän eniten silmistäni joita usein myös kehutaan. Luonteenpiirteistä ehdottomasti parasta on avoimuus ja periksiantamattomuus.– Esiintyminen täydelle yökerholle alusvaate kierroksella.– Avoimesta ja positiivisesta asenteesta, tulen erittäin hyvin toimeen kaikkien ihmisten kanssa ja minua on helppo lähestyä.– Elän mielestäni aika rohkeata elämää ylipäänsä. Spontaanisti toteutan asioita enkä pelkää lähteä isoihinkaan projekteihin mukaan lyhyellä varoitusajalta. Rohkeimpia asioita elämässä on varmasti ollut yrittäjäksi lähteminen nuorena.– Pidän eniten itsessäni empaattisuudestani ja tavasta millä kohtelen kaikkia ihmisiä ympärilläni.– Rohkeinta mitä olen tehnyt on osallistumiseni tähän kisaan.– Leveästä hymystä ja isoista silmistä, mutta tärkeintä on millainen ihminen on sisältä.– Osallistuminen Rauman Pitsi-missi kilpailuun jotka olivat elämäni ensimmäiset kisani.– Pidän siitä että voin sanoa olevani hyvin luotettava ihminen. Sitoudun tarkasti sovittuihin asioihin ja hoidan aina velvollisuuteni. Olen hyvin täsmällinen ja suunnitelmallinen. Nämä ominaisuudet helpottavat arkeani ja koen niistä olevan hyötyä myös missin uralla.– Laskenut vaijerilaskun pää alaspäin 150 metrin korkeudessa Kroatiassa.– Pidän rennosta ja rempseästä luonteestani. Mikään asia ei ole minulle tabu, vaan puhun rohkeasti aiheesta kuin aiheesta. Pidän myös siitä, että olen kiltti ja otan muut ihmiset huomioon.– En koe tehneeni mitään erityisen rohkeaa– Pituuteni– En osaa sanoa vaan yhtä asiaa, olen tehnyt niin paljon kaikenlaista.