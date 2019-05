Noora, 20, laihdutti kahdeksan kiloa Miss Suomi -semifinaalia varten – työ avioniikka-asentajana herättää ihmetystä: ”Olen tällainen sekasikiö”

Viihde

Noora, 20, laihdutti kahdeksan kiloa Miss Suomi -semifinaalia varten – työ avioniikka-asentajana herättää ihme

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Voit katsoa kaikki semifinalistit ja heidän esittelynsä alla olevasta artikkelista.

https://www.is.fi/viihde/art-2000006113359.html