Supersankarielokuva nousi vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa – keräsi huiman katsojamäärän vain kuukaudessa

Viihde

Supersankarielokuva nousi vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa – keräsi huiman katsojamäärän vain kuukaud

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=chris+hemsworth

https://www.is.fi/haku/?query=chris+evans

https://www.is.fi/haku/?query=scarlett+johansson