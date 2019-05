Porilainen Karim, 28, teki elokuvan ilman rahaa ja kokemusta – nyt esikoisohjaus nähdään valkokankailla: ”Eihän tässä ole mitään järkeä”

Viihde

Porilainen Karim, 28, teki elokuvan ilman rahaa ja kokemusta – nyt esikoisohjaus nähdään valkokankailla: ”Eihä

Karim Saheb

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tarina





Seuraavan

Saavutusta

Toinen





Kokemattomuus





Lisäksi

istuu tyhjällä penkkirivillä Bio Rex -elokuvateatterissa ja pyörittelee epäuskoisena päätään. Edessä levittäytyy 13 metriä leveä ja 6,5 metriä korkea valkokangas, jolla saa myöhemmin illalla ensiesityksensä hänen debyyttiohjauksensa, kaveriporukalla toteutettu toimintakomedia Pitkä perjantai.– Onhan tämä ihan liian iso suhteessa siihen mitä lähdettiin tavoittelemaan, Saheb, 28, sanoo ja naurahtaa.– En todellakaan ajatellut, että tässä kävisi näin. Meidän oli alun perin tarkoitus katsoa valmis elokuva tuttavien kesken mun olohuoneessani. Me ollaan kuitenkin ihan tavallisia tolvanoita ja tämä on ihan puhdas vahinko. En todellakaan ymmärrä, miten ihmeessä tässä näin pääsi käymään.Tosiaan, miten ihmeessä?menee jotakuinkin seuraavasti: loppuvuodesta 2013 panimoyritys Foster’s ja NRJ-radiokanava järjestivät Maailman pisin perjantai -nimisen videokilpailun, jossa parhaan elokuvatrailerin tekijä palkittaisiin maailmanympärysmatkalla.Turun taideakatemiasta kuvataiteita opiskellut Karim Saheb huomasi ilmoituksen ja päätti hetken päähänpistosta osallistua kilpailuun. Avukseen hän pyysi Turun Kaupunginteatterilta tutut näyttelijäkaverinsa, Miika Tuohimaan https://www.is.fi/haku/?query=miika+tuohimaan ja Janne Pikkan https://www.is.fi/haku/?query=janne+pikkan viikonloppuna kolmikon yhteistyönä syntyi Hollywood-vaikutteinen actiontraileri.– Ei meillä ollut mitään sen suurempaa ideaa mielessämme. Käsikirjoitimme juttua samalla kun kuvasimme sitä. Lopuksi päätimme vielä luvata, että tekisimme kokonaisen leffan, jos voitamme kilpailun. No, voitimme sen sitten murskalukemin, porilaistaustainen Saheb kertoo.Kolmikon oli ruvettava töihin.Yli viiden vuoden uurastuksen, useamman kompastuskiven ja monen onnekkaan yhteensattuman seurauksena Pitkä perjantai saa ensi-iltansa ympäri maata Finnkinon teattereissa Pohjoismaiden johtavan elokuvayhtiön SF Studiosin levittämänä.Voit katsoa alla olevalta videolta elokuvan trailerin:voi pitää uskomattomana kahdestakin syystä. Ensinnäkään Sahebilla ei ole minkäänlaista elokuva-alan koulutusta, eikä juuri kokemustakaan. Hänen aiemmat meriittinsä ohjaajana rajoittuvat omatekoisiin lyhytelokuviin sekä Sannille https://www.is.fi/haku/?query=sannille Benjamin Peltoselle https://www.is.fi/haku/?query=benjamin+peltoselle ja muutamalle muulle artistille kuvattuihin musiikkivideoihin.Näin asiat ovat hänen kohdallaan menneet aina, Saheb sanoo.– Oma rehellinen mielipiteeni on se, että en ole ollut koskaan erityisen lahjakas missään. Mutta olen ollut innokas ja oppinut kaiken hirveällä yrittämisellä. Musta tulee ihan neuroottinen, jos innostun jostain asiasta. Silloin siitä kärsii kaikki muu omasta yksityiselämästäni lähtien.hämmästyksen aihe on, että Pitkä perjantai toteutettiin käytännössä nollabudjetilla. Kaikki kuvauskalusto ja laitteisto – elokuvassa nähtävästä suihkukoneesta lähtien – saatiin lainaksi maksutta. Myös sukulaisista, kavereista, tuttujen tutuista ja muutamasta ammattinäyttelijästä (mm. Kalle Lamberg https://www.is.fi/haku/?query=kalle+lamberg ) koottu 200-henkinen avustajakaarti lähti projektiin korvauksetta mukaan.– Kaikki on ollut ilmaista, Saheb summaa.”Ilmainen” on tietysti suhteellinen käsite.Saheb, joka näyttelee myös yhtä elokuvan pääosista, kertoo käyttäneensä projektin työstämiseen yhteensä uskomattomat 287 työviikkoa. Koko alkuvuoden ajan hän on tehnyt 16–18 tuntisia päiviä elokuvan parissa. Samalla hän on joutunut kieltäytymään Mikael Gabrielin https://www.is.fi/haku/?query=mikael+gabrielin kaltaisten tähtiartistien musiikkivideoprojekteista.– Eihän tässä ole ollut periaatteessa mitään järkeä. Hommia on ollut ihan liikaa. Siihen työmäärään, jonka olen tähän projektiin laittanut, ei olisi kellään ollut varaa. Olen tehnyt viimeiset vuodet pelkästään tätä. Mutta kun ei ole aiempaa kokemusta, niin kaikki on pitänyt tehdä yrityksen ja erehdyksen kautta.tai rajallinen budjetti eivät toisaalta ole olleet aiemminkaan menestyksen esteenä. Paras esimerkki kansainväliseksi hitiksi nousseesta halpistuotannosta lienee useamman jatko-osan saanut kauhuelokuva Paranormal Activity (2009). Israelilaistaustaisen Oran Pelin https://www.is.fi/haku/?query=oran+pelin 15 000 dollarilla toteuttama debyyttiohjaus tuotti käsittämättömät 193 miljoonaa dollaria.Teoriassa taivas on siis rajana.Saheb ei silti halua asettaa elokuvallaan minkäänlaisia kaupallisia odotuksia. Elokuvateatterikierroksen jälkeen hän kuitenkin toivoisi Pitkän perjantain löytävän kansainvälisen yleisön Netflixin kaltaisen suoratoistopalvelun kautta.hän toivoo, että elokuva toimisi hänen kohdallaan käyntikorttina alalle ja mahdollistaisi jatkossa huomattavasti isompia projekteja.– Vaikka ihmiset pitäisivät sitä ihan idioottikomediana, niin he ehkä osaisivat arvostaa sitä mentaliteettia ja draivia, millä elokuvaa on tehty. Alalla kyllä ymmärretään, mitä kaikkea tällaisen projektin läpivieminen vaatii. Olen saanut jo nyt erilaisia työtarjouksia.

Mitä haluaisit tehdä seuraavaksi?

– Haluaisin kyllä ihan pirusti viedä Suomea maailmankartalle. Kaikkein mieluiten tekisin sellaisen alkuperäissarjan, joka sijoittuisi johonkin Porin kaltaiseen maakuntakaupunkiin. Ei mitään ihan tavallista poliisisarjaa, vaan jotain Twin Peaksin kaltaista. Jotain outoja ja yliluonnollisia juttuja, Saheb kuvailee.– Ei mulla mitään resursseja tai tietotaitoa ole tietysti sellaisestakaan. Mutta ehkä sellainenkin voisi onnistua!