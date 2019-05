Muistatko? Näin legendaarinen Tuttu Juttu Show sai alkunsa – melkein 2 miljoonaa suomalaista seurasi historiallista ”presidenttilähetystä”

Viihde

Muistatko? Näin legendaarinen Tuttu Juttu Show sai alkunsa – melkein 2 miljoonaa suomalaista seurasi historial

Vuosi 1993

Syksyllä





. Näyttelijäpariskunta Eija Vilpas https://www.is.fi/haku/?query=eija+vilpas ja Ville Virtanen https://www.is.fi/haku/?query=ville+virtanen istuvat Tuttu Juttu Show’n kisaajien palleilla. On Villen vuoro vastata.– Paljasta joku piirre Eijasta, jota suuri yleisö ei tiedä? Timo Koivusalo https://www.is.fi/haku/?query=timo+koivusalo tenttaa.Virtanen kiemurtelee, lopulta tokaisee:– Se on kova piereskelemään... nyt se kyllä suuttuu mulle.Pelin hengen mukaisesti Eija ei kuule puolisonsa vastausta, vaan joutuu arvaamaan, miten häntä on luonnehdittu.– Ville pitää mua talousihmisenä, Eija arvelee, ennen kuin kuulee totuuden juontajan suusta.– Ei herranjumala, ei tuollaisia saa sanoa, Eija purskahtaa niin kovaan nauruun, etteivät edes kuulokkeet pysy päässä.Ei tullut Villelle ja Eijalle pistettä, eli punaista ruusua, jonka sai aina oikein menneestä vastauksesta.Tuttu Juttu tekee paluun, tällä kertaa MTV3-kanavalle. Koivusalon kanssa ohjelmaa juontaa Puoli seitsemän -ohjelmasta tuttu Susanna Laine https://www.is.fi/haku/?query=susanna+laine , joka ikään kuin astuu Joel Hallikaisen https://www.is.fi/haku/?query=joel+hallikaisen saappaisiin.Hallikainen oli Koivusalon alkuperäinen juontajapari ja toinen ohjelmaidean isä. Yhteistyö loppui kuitenkin keväällä 2000, kun Hallikainen jätti ohjelman ja Koivusalo juonsi loput kaudet vaihtuvien juontajaparien kanssa.Laine ei lähde vertailemaan itseään Hallikaiseen.– Niin, Joel. En mä ole sitä ajatellut. Siitä on jo aikaa. Vertailua on turha tehdä, hän päättää keskustelun.Meritoituneena media-ammattilaisena Laine oli varma valinta toiseksi juontajaksi.– Olen seurannut Susannan työtä, Koivusalo kertoo.– Hän osaa kuunnella ja se on tärkeää, koska meillä ei ole käsikirjoitusta, vain ne kysymykset.Mutta kuinka Laine päätyi Koivusalon kylkeen, ja onko Puoli seitsemän vaarassa menettää suosikkijuontajansa?– No, he soittivat, että onko tuttu ohjelma ja tuletko mukaan? Laine nauraa.– Vähän piti miettiä muita omia töitä, mutta ei tämä vaikuta Puoli seitsemään mitenkään. Jatkan siinä normaalisti syksyllä. Tuttu Juttuhan nauhoitetaan ja PS on suora lähetys. Ei ole kalenteripaineita.Palataan kaikesta huolimatta hetkeksi Hallikaiseen. Tuttu Juttu Show’n suuri viehätys oli juontajakaksikon, Koivusalon ja Hallikaisen, välinen kemia.

Kuinka hyvin tunnet Koivusalon? Onko teidän välillänne kemiaa?









Parhaiten

– Tapasin Timon ensimmäisen kerran 12 vuotta sitten Talent-ohjelmassa. En edes muista… härregyyd, olen minä häntä joskus haastatellut vuosien saatossa. Kemia on aina jännä juttu. Timo on hauska persoona. Varmasti meillä synkkaa, Laine lupaa.Kun Koivusalo on paikalla, on hänen kanssaan hyvä sukeltaa hetkeksi menneisiin.Mitä mies mahtaa muistaa 27 vuoden takaa?– Kuusi ensimmäistä jaksoa kuvattiin Nokian kylpylässä. Siinä kävi kyllä sellainen moka, että televisiosta ajettiin ensimmäisenä ulos kakkosjakso, mies nauraa.Tuttu Juttu ei ole tv-ammattilaisten huolella hioma konsepti, sitä ei ole tuotu ulkomailta, sen kehittelyssä ei tarvittu tuhansien tuntien brainstormingia.Ruotsinlaivalle piti sentään mennä.– Me tehtiin silloin Joelin kanssa keikkahommia. Oltiin laivalla ja alettiin funtsia, mikä olisi sellainen hyväntuulinen pariskuntajuttu, jonka voisi tehdä telkkariin. Aina hoetaan, että kun pariskunta on ollut ikänsä yhdessä, he alkavat muistuttaa toisiaan. Siitä tämä homma lähti. Parhaat ideat ovat usein yksinkertaisia. Tämähän on ikuinen idea ja nyt siitä on tullut lähes jokaisten häiden ohjelmanumero. Ja aina yhtä kiusallinen, Koivusalo nauraa.Ensimmäinen lähetys upposi yleisöön, vaikka vielä tuolloin Hallikainen ja Koivusalo eivät olleet koko kansalle tuttuja kasvoja.– Ohjaaja Jouko Konttinen https://www.is.fi/haku/?query=jouko+konttinen sanoi, että sehän meni paremmin kuin pelkäsin. Oltiin aika tuntemattomia tyyppejä. Keikoilla oltiin käyty ja jossain Speden https://www.is.fi/haku/?query=speden ohjelmissa, eli aika tuntemattomia oltiin. Silti ensimmäistä jaksoa seurasi sellaiset 800 000 katsojaa.Ohjelmassa vieraili joka viikko yksi julkkispariskunta ja yksi tavispari. Tuttu Juttua tehtiin niin pitkään, että suunnilleen jokainen urheilija, poliitikko tai kirjailija ehti sohvilla istumaan.– Meillä oli tuhansien ihmisten jono. Ihmiset tulivat mielellään mukaan, koska ohjelma oli turvallinen ja hyväntahtoinen. Vieraat olivat sankareita, eikä heitä mollattu.Vettä on ehtinyt virtaamaan Vantaanjoessa jo jonkin aikaa edellisestä esityksestä. Se sopii Koivusalolle.– On tullut paljon mielenkiintoisia uusia pareja. Toki vanhat voivat tulla ohjelmaan uudestaan ja hei, on voinut muodostua jännittäviä uusiopareja, Koivusalo vinkkaa silmää.Tuttu Juttu muistetaan legendaarisesta ”presidenttilähetyksestään” vuonna 1994. Tuolloin – vain kolme päivää ennen presidentinvaalien toisen kierroksen äänestystä – esitettiin jakso, jossa vieraina olivat Martti https://www.is.fi/haku/?query=martti ja Eeva Ahtisaari https://www.is.fi/haku/?query=eeva+ahtisaari sekä Elisabeth https://www.is.fi/haku/?query=elisabeth ja Ove Rehn https://www.is.fi/haku/?query=ove+rehn . Jaksoa seurasi 1,8 miljoonaa suomalaista.Moni politiikan tutkija on todennut myöhemmin, että Ahtisaari saattoi marssia lopulliseen voittoonsa juuri Tuttu Jutun ansiosta. On myös esitetty väitteitä, että koko vierailu olisi ideoitu Ahtisaaren kampanjatoimistossa.

Miten kommentoit tällaista väitettä, Timo Koivusalo?

– Varmaan siellä kampanjatoimistossa on tällaistakin pohdittu, mutta ei se silti pidä paikkaansa. Sinä vuonna presidentinvaali käytiin ensimmäistä kertaa suorana henkilövaalina. Me päätimme jo aikoja ennen tätä esittää kutsun kahdelle toiselle kierrokselle päässeelle ehdokkaalle. Se oli meidän puolelta tehty harkittu rikos, ei kampanjaväen masinoima juttu.Koivusalo toivottaa myös nykyiset poliitikot mukaan ohjelmaan.– Median vapautumisen myötä uskon, että monet poliitikot ovat valmiita näyttämään pehmeämpää puoltaan.

Teidän pitäisi tehdä uusi presidenttijakso, johon pyytäisitte presidentti Niinistönhttps://www.is.fi/haku/?query=niiniston ja rouva Haukionhttps://www.is.fi/haku/?query=haukion.

– No kyllä! Olisipa hienoa saada heidät mukaan.