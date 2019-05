Viihde

Oletko James Potkukelkka, Rauno Repomies vai Kumman kaa Anne? Testaa, ketä suomalaista komediahahmoa tahtomatt













<section><h2><p>Ketä suomalaista komediahahmoa muistutat?</p></h2><p><p>IS:n nokkelalla testillä selvität, ketä suomalaista komediahahmoa tietämättäsi muistutat!</p></p></section><section><h2><p>Olen James "Apuvamies" Potkukelkka</p></h2><p><p>Olen nokkansa joka paikkaan työntävä suulas höpsö, joka joutuu jos jonkinlaiseen kiipeliin, mutta onneksi pelastaja on lähellä.</p></p></section><section><h3><p>P.A. Turpeinen</p></h3><p><p>Olen hyväuskoinen ja varsin onnekas hölmö, jonka bisnekset kyllä pyörii, vaikka mitä tulee eteen.</p></p></section><section><h3><p>Olen Urmas Hakkarainen</p></h3><p><p>Olen mahtimies ja kylän suurin pamppu, joka ei kaihda keinojaan saadakseen haluamansa.</p></p></section><section><h3><p>Olen kulttuurisihteeri Suvi Aaltonen</p></h3><p><p>Olen hehkeä, aikaansaava ja määrätietoinen leidi.</p></p></section><section><h3><p>Olen kanttori Piiparinen</p></h3><p><p>Olen mopedilla huristava moniosaaja, jolle maistuu turhan usein hörppy. </p></p></section><section><h3><p>Olen Matti Näsä</p></h3><p><p>Olen rasvamontun miehiä ja känätän vaan asiaa. Tallissa Toyota Mark II on.</p></p></section><section><h3><p>Olen Aina Inkeri Ankeinen</p></h3><p><p>Maailma oli parempi, kun elettiin mustavalkoista Suomi-filmin kulta-aikaa. Kutsu minut kylään ja kerron, mikä kaikki on pielessä.</p></p></section><section><h3><p>Olen Tanhupallo</p></h3><p><p>Lapsen silmin kun katsoo maailmaa, aurinko paistaa aina ja näkee asioita, mitä aikuiset eivät pysty näkemään. Olen positiivinen ja nokkela totuuksienlaukoja. </p></p></section><section><h3><p>Olen Pekko Aikamiespoika</p></h3><p><p><span style="color: rgb(111, 123, 123);">Olen lupsakka ja sanavalmis peräkammarin poika, joka kurvaa luoksesi Pappatunturilla. Elämän onni syntyy nukkumisesta ja syömisestä.</span></p></p></section><section><h3><p>Olen Uuno Turhapuro</p></h3><p><p>Johtaja Turhapuro tässä terve! Älä anna törkyturpaisen habitukseni hämätä. Minä olen mies, joka onnistuu kaikessa.</p></p></section><section><h3><p>Munamies</p></h3><p><p>Olen pyöreä, positiivinen ja valkoinen. Olen Suomen paras kyykkääjä, joka pomppii haasteesta toiseen.</p></p></section><section><h3><p>Olen Kumman kaa Anne</p></h3><p><p>Olen pirskahteleva kuin kesään parhaiten sopiva kossu. Jaan elämäni useiden miesten kanssa, mutta bestikseni on ainoa ihmissuhde, joka minulla oikeasti säilyy.</p></p></section><section><h3><p>Olen Kumman kaa Ellu</p></h3><p><p>Olen pätevämpi kuin tutkintoni saattaisi olettaa. Herään kesäaamuisin erikoisista paikoista. Elämäni kuplii kuin kossucamparituoremehu. </p></p></section><section><h3><p>Olen Kyösti Pöysti</p></h3><p><p>Olen nuori ja neuroottinen. Haaveilen reppureissuille lähdöstä mutta tyytyy oravanpyörään. Käsittelen elämää mukaviisaiden populaarikulttuurin viittausten kautta.</p></p></section><section><h3><p>Olen Rauno Repomies</p></h3><p><p>Olen vanha, sekaisin ja seniili. Läheisteni täytyy jatkuvasti muistuttaa lääkkeidenotostani. Muistelen mielelläni menneitä kunnianpäiviäni.</p></p></section><section><h2><p>Mikä on näistä paras herkku?</p></h2></section><section><h3><p>Montako kirjaa luet keskimäärin vuodessa?</p></h3></section><section><h3><p>Ketä näistä fanitat?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä löytyy kotoasi?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä näistä kuvaa sinua parhaiten?</p></h3></section><section><h3><p>Mikä on kivoin kaupunki?</p></h3></section>