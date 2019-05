Viihde

Todellista campia: Katso kuvat Met-gaalan punaiselta matolta – Lady Gagan pukushow päättyi riisuutumiseen





























Tässä kooste muista Met-gaalan upeimmista ja erikoisimmista asuista:









































New Yorkissa järjestettiin maanantaina Met-gaala, eli Metropolitan Museum of Art -taidemuseon Costume-instituutin vuosittainen varainhankintatilaisuus. Kyseessä on myös näyttävä muotitapahtuma, kun viihteen ja muodin tähdet saapuvat paikalle.Gaalan tämän vuoden teema oli ”camp”.Huomion varasti erityisesti jättimäisessä pinkissä asussa punaiselle matolle saapunut Lady Gaga. Hänen asunsa oli niin valtaisa, että sitä käsittelemään tarvittiin ryhmä tummiin pukuihin sonnustautuneita sateenvarjomiehiä.Pinkin puvun alta löytyi musta puku.Seuraava puku oli jälleen pinkki.Pukushownsa loppuhuipennuksessa Lady Gaga luopui asustaan ja tässä on tulos: