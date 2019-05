Viihde

Oletko niin nerokas Salatut elämät -tietäjä kuin luulet olevasi! Se selviää IS:n vaikealla Salkkarit-testillä

<section><h2><p>Kuinka hyvä Salatut elämät -tietäjä olet oikeasti?</p></h2></section><section><h2><p><span class="ql-cursor"></span>Sarja alkoi 20 vuotta sitten Tyyne Puustisen murhalla. Kuka tappoi Tyyne Puustisen?</p></h2></section><section><h3><p>Salatuissa elämissä seuratan Pihlajakadulla asuvien ihmisten elämää. Mikä on tuon talon numero, missä sarjan päähenkilöt asuvat?</p></h3></section><section><h3><p>Salkkarit on säväyttänyt hätkähdyttävillä juonenkäänteillään. Kuka heistä päätyi sänkyyn alaikäisen Severin kanssa?</p></h3></section><section><h3><p>Sarjan hahmoilla on ollut myös monia eri ammatteja. Kuka heistä oli hetken aikaa myös mukana politiikassa?</p></h3></section><section><h3><p>Sarjassa on vieraillut vuosien varrella paljon julkkiksia. Kuka lauloi junassa Sallan kanssa tämän poistuessa sarjasta?</p></h3></section><section><h3><p>Mistä Ossi Puolakka ja Riku Jääskeläinen muuttivat Pihlajakadulle?</p></h3></section><section><h3><p><span class="ql-cursor"></span>Yle Kioskin juontajana työskentelevä Constantinos "Gogi" Mavromichalis on nähty myös Salkkareissa. Mikä oli hänen roolihahmonsa nimi?</p></h3></section><section><h3><p>Missä perheessä filippiiniläinen Chiqi Li asui vaihto-oppilaana?</p></h3></section><section><h3><p>Kentauri, Moose, Geeli, Herukka... Salkkareissa tarinat ovat pyörineet monien ravintoloiden ympärillä, mutta ketkä perustivat BarBaarin?</p></h3></section><section><h3><p>Yksi sarjan rakastetuimmista hahmoista on Maija-Liisa Peuhun esittämä Ulla Taalasmaa. Mikä on Ullan nykyinen ammatti?</p></h3></section><section><h3><p><span class="ql-cursor"></span>Sanna Sepponen nähtiin Roosa Kemppaisen roolissa vuosina 2001-2004. Missä toisessa sarjassa Sanna on esiintynyt?</p></h3></section><section><h3><p>Rakkautta on ollut myös ilmoilla vaikka millä mitoin. Ketkä menivät naimisiin Las Vegasissa Elviksen vihkimänä?</p></h3></section><section><h3><p>Aaron Bojang näyttelee sarjassa Benjamin Taalasmaata. Benjaminin isän on Kari, mutta kuka on hänen äitinsä?</p></h3></section><section><h2><p>Amatööri! </p></h2><p><p>Sinua ei taida Suomen pisimpään pyörinyt päivittäissarja juuri kiinnostaa?</p></p></section><section><h3><p>Talotaikuri</p></h3><p><p>Muutama nippelitieto on hallussa, mutta Salkkarit ei taida kuulua suosikkisarjoihisi.</p></p></section><section><h3><p>Oman elämäni Ismo</p></h3><p><p>Melkoista! Sinulla on sen verran hyvin tietämystä, että kerran jos toisenkin on vissiin sarjaa katsottu.</p></p></section><section><h3><p>Supersalkkarinero</p></h3><p><p>Uskomatonta tietämystä! Tunnet Pihlajakadun kuin omat taskusi! Kuulutko kenties käsikirjoittajatiimiin?</p></p></section>

