Temptation Islandilla sinkkuja sarjassa vikitellyt Iiro selittelee vihdoin härskiä käytöstään – tajusi tv:tä katsoessa, mikä meni pahasti vikaan

Temptation Islandin viidennen tuotantokauden jaksot alkavat käydä vähiin, mutta vauhti viettelysten saarella sen kun kiihtyy. Yhdeksi suurimmista puheenaiheista kauden aikana on noussut varatun Iiron toilailut sinkkunaisten kanssa.Saarella useampaakin viehättävää sinkkua liehitellyt mies vannoo vuoroin rakkautta tyttöystäväänsä kohtaan ja vuoroin pokaa naisia kiihtyvällä tahdilla. Mies puhuu kameroille naisista kauniisti, mutta haastatteluiden ulkopuolella tekstin sävy on hyvin irstas. Jopa ohjelman juontaja Sami Kuronen on tuominnut miehen teot iltanuotiolla.Nyt Iiro on vastannut Instagramin tarinoissaan seuraajiensa kysymyksiin liittyen hänen elämäänsä ja ohjelmaan. Mies kertoo vastauksissaan katuvansa osallistumistaan ohjelmaan ja kokee, että hänen tulisi muuttua.– Tähän olen miettinyt itsekin vastausta. Olen äärimmäisen pahoillani siitä, miten olen kohdellut minua rakastaneita ihmisiä, kenen kanssa on ollut aivan huikean parasta olla ja ketkä ovat olleet mun tukena ja luottaneet muhun. Jos saisin käännettyä kelloa taaksepäin, niin tekisin asiat varmasti toisin, hän kirjoittaa.Iiron mukaan hän on pönkittänyt omaa egoaan muiden kustannuksella.– Suurin syy on ollut se, että olen pönkittänyt itsetuntoani toisilla ihmisillä ja naisten huomiolla. En toki kiellä, etten ole niistä hetkistä välillä nauttinut, mutta hyvä ihminen, joka arvostaa toista ei toimi kuten minä olen suhteissani toiminut.– Ei kukaan käyttäydy tuolla tavalla, miten sä tv:ssä, kysymyksissä haastetaan.– Olet oikeassa, että paljon olisi pitänyt jättää tekemättä, Iiro vastaa.Ei se kyllä kovin kauniisti ollut. Ja alkoholin kanssa aika teinimäistä kieltä. En nauti siitä, että katson itseäni humalassa ja yritän oppia siitä.– Se olin minä, kaikkine virheineni ja huonoine puolineni ja jokainen saa ajatella minusta mitä parhaaksi katsoo.Temptation Island Suomi keskiviikkoisin ja torstaisin kello 21.30 Nelosella.