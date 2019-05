Johanna, 46, teki järisyttävän elämänmuutoksen ”sohvaperunasta” lihaskimpuksi – kisaa nyt Gladiaattoreissa: katso kuvat ennen ja jälkeen

Viihde

Sunnuntaina Gladiaattoreissa nähdään jälleen uudet neljä kilpailijaa, jotka haastavat Gladiaattoreita.Yksi heistä on Koskinen, joka on aikuisiällään ehtinyt tehdä varsinaisen elämänmuutoksen. Entiseksi sohvaperunaksi itseään tituleeraava Koskinen, 46 vuotta, kisaa jatkoon pääsystä tällä viikolla.Turkulaislähtöinen Koskinen aikoo ohjelman voittamalla näyttää, että ei tarvitse olla pari–kolmikymppinen pärjätäkseen Gladiaattoreissa. Salitreeneillä ja hierojan työllään itsensä kunnossa pitävä nainen on elävä esimerkki siitä, että ikä on vain numero.– Hain Gladiaattoreihin, koska olen ollut aikaisemmin kunnon sohvaperuna. Nyt mennään tässä iässä näyttämään, että 46-vuotiaskin voi pärjätä. Olisi se kunnia näyttää itselleen, että vanhassakin on voimaa, Koskinen pohtii videolla.Gladiaattorit MTV3-kanavalla sunnuntaina 5.5. klo 19.30 alkaen. Katsottavissa myös C More-suoratoistopalvelussa ja mtv-palvelussa.