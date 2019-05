J. R. R. Tolkien hurahti suomen kieleen 18-vuotiaana – asiantuntija avaa Kalevalan ja Taru sormusten herrasta -trilogian yhteyttä

Viihde

J. R. R. Tolkien hurahti suomen kieleen 18-vuotiaana – asiantuntija avaa Kalevalan ja Taru sormusten herrasta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lapsena





Se oli kuin löytäisi kellarillisen laadultaan ja maultaan ihmeellistä ennen maistamatonta viiniä. Minä juovuin siitä.”

Kielet













Suomen kieli