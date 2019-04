Näin suomalaisjulkkikset viettävät vappua – Arvi Lindin, Nooralotta Nezirin ja Paula Koivuniemen juhlat poikkeavat suuresti toisistaan

Viihde

Näin suomalaisjulkkikset viettävät vappua – Arvi Lindin, Nooralotta Nezirin ja Paula Koivuniemen juhlat poikke





Elina Lepomäki, kansanedustaja (kok)





Arvi Lind, Ylen eläkkeellä oleva uutisankkuri





Aira Samulin, tanssinopettaja ja yrittäjä





Timo Jutila, entinen jääkiekkoilija





Sampo Kaulanen, kauppias





Nooralotta Neziri, aitajuoksija

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Lauri Ihalainen, eläköitynyt SDP:n kansanedustaja ja SAK:n entinen puheenjohtaja





Paula Koivuniemi, artisti





Kaisa Liski, kiinteistönvälittäjä