Aki ja Rita avasivat ovet Porin-kotiinsa: tältä näyttää kauan odotetun pienokaisen lastenhuoneessa – alakerta sai remontissa täysin uuden ilmeen

Viihde

Aki ja Rita avasivat ovet Porin-kotiinsa: tältä näyttää kauan odotetun pienokaisen lastenhuoneessa – alakerta

Aki ja Rita avasivat ovet IS:lle ja esittelivät upean kotinsa. Voit katsoa yllä olevalta videolta, miltä pariskunnan Porin-kodissa näyttää!





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy