Talvivaaran taistelu on käyty – Game of Thronesin fanit ylistävät kaikkien aikojen jaksoa: ”En koskaan tule katsomaan mitään näin upeaa”

Tätä on odotettu. Game of Thronesin viimeinen kausi on käynnissä ja fanit tietävät tämän: kolmannessa jaksossa käydään eeppinen taistelu kuolleiden ja elävien välillä.Jakso kestää 82 minuuttia. Sitä kuvattiin öisin 11 viikkoa putkeen. Taistelukohtauksen kerrotaan olevan suurin television ja elokuvan historiassa.Kahdeksannen kauden ensimmäinen jakso asetteli palapelin palaset kohdilleen. Toisessa jaksossa jätettiin jäähyväisiä. Kuolema oli tulossa ja kohta kylmä tuuli puhaltaisi murtuneen muurin takaa, kun Yön Kuninkaan joukot kolkuttelisivat Talvivaaran portteja.Kolmannen jakson loputtua Twitter täyttyi fanien postauksista. Hetken aikaa 20 eniten trendaavaa sanaa liittyi sarjaan: Game of Thrones, Winterfellin taistelu, Arya, Bran ja Theon.Jakso keräsi suitsutusta. Soraääniä ei juurikaan kuulunut. Jos jostain oltiin pahoillaan, niin kohtauksien valaistuksesta.IS kokosi twiittien parhaimmistoa, yrittäen samalla olla spoilaamatta liikaa jakson tapahtumia.