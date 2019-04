Matti ja Teppo muistelevat uskomatonta 50-vuotista uraansa – yksi päätös oli koitua kohtaloksi: ”Onneksi vältyimme konkurssiuhalta”

Viihde

Matti ja Teppo muistelevat uskomatonta 50-vuotista uraansa – yksi päätös oli koitua kohtaloksi: ”Onneksi välty

Seiniä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Suosio









Raha









Terveys





Vaaralliset tilanteet





Lopettaminen