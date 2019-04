Erika Vikmanin pikkusisko Jennika, 23, luo uraa näyttelijänä – siskokset ovat toistensa tukena: ”Nykyään meillä on tosi hyvät välit”

Viihde

Erika Vikmanin pikkusisko Jennika, 23, luo uraa näyttelijänä – siskokset ovat toistensa tukena: ”Nykyään meill

Esiintyminen

ei ole ikinä ollut Jennika Vikmanille https://www.is.fi/haku/?query=jennika+vikmanille , 23, vastenmielistä.– Jo lapsena halusin olla huomion keskipiste. Se ei kuitenkaan ole tärkeintä vaan se, että saa tehdä mitä haluaa, Jennika sanoo. Erikan https://www.is.fi/haku/?query=erikan ja Jennikan vanhemmat keikkailivat normaalin päivätyön ohella tanssilavoilla. Saija https://www.is.fi/haku/?query=saija -äiti oli muutaman kerran Tangomarkkinoiden semifinaalissa.– Halusin pienestä asti laulaa ja esiintyä. Menin äitini keikoilla laulamaan ja vedin siellä oman show’n. Olin jotain 5-vuotias.– Äitini kilpaili aika lailla, ja olin mukana katsomassa. Sain mennä sinne väliin laulamaan esimerkiksi sellaisen lastenlaulun kuin ”Minun ystäväni on kuin villasukka, joka talvella lämmittää”, Jennika muistelee uransa alkuaikoja.Tänä keväänä Jennika päättää perusopinnot Suomen Teatteriopistossa Tampereella. Tänään on ensi-illassa opinnäyte, Fame-musikaali.– Sen jälkeen pyrin siihen, että olisi tulevaisuudessa töitä tällä alalla, koska tykkään tosi paljon tehdä teatteria ja myös laulaa.Kesällä on kesäteattereita melkein joka niemessä ja notkossa. Jennikaa ei niissä nähdä ainakaan vielä tänä suvena. Miten menee kesä?– Paljon on ollut puhetta, että kesällä on keikkahommaa, laulukeikkaa. Vielä ei ole ihan täysin lyöty lukkoon.Jennika on ollut Dannyn https://www.is.fi/haku/?query=dannyn kiertueella taustalaulajana, ja sillä sektorilla riittää hommia jatkossakin.– Syksyllä Fugefesteillä tehdään viimeinen kiertue vielä kerran.Danny on ilmoittanut tekevänsä viimeisen kiertueen, mutta yksittäisten keikkojen tekemistä Iso D ei aio kuitenkaan lopettaa, ja näillä keikoilla mukana nähtäneen myös Jennika Vikman.– On puhuttu paljon, että tulemme tekemään yhteistyötä jatkossakin, ja ehdottomasti olen halukas tekemään.Jennikan opinnäyte Fame on menestysmusikaali 1980-luvulta. Aiheesta on tehty musikaali, elokuva ja tv-sarja. Irene Caran https://www.is.fi/haku/?query=irene+caran laulamat hitit ovat tuttuja jokaiselle, jolla on korvat.– Meidän esityksemme on Fame junior, se on lyhennetty versio normaalista. Minun hahmoni on Serena Katz. Hän on tosi ihastunut Nickiin, ja on innokas ja haluaa kovasti näyttelijäksi.

Serena haluaa näyttelijäksi niin kuin sinäkin?

– Niinpä.Jennika Vikman on nähty myös Idolsissa. Isosisko Erika lauloi itsensä tangokuningattareksi 2016.

Aiotko mennä vielä laulukisoihin?









– Ei ole suunnitelmissa. Jotain muuta reittiä aion nousta. Suunnitelmissa on paljon kaikkea, mutta en halua paljastaa ennen kuin on lyöty lukkoon.Teatterialan jatko-opinnot ovat mielessä.– Teatteriopistossa on jatkolinja. Haluaisin sinne, koska olen saanut täältä tosi paljon oppia ja viihtynyt hyvin.Isosisko Erika Vikman on aikoinaan tehnyt joitain juttuja teatterissa.– Erika on kannustanut minua tosi paljon ja minä olen kannustanut häntä.– Totta kai meillä on pienenä ollut nahistelua, mutta nykyään meillä on tosi hyvät välit ja olemme ylpeitä toistemme saavutuksista ja yritämme auttaa toisiamme.Tunnelmat ennen Fame’n ensi-iltaa lienevät monelle alan ihmiselle tuttuja.– Jännittää ihanalla tavalla. Tosi hyvä fiilis. Meillä on hyvä porukka kasassa, hyvä ryhmähenki ja hyvä fiilis. Tosi kiva tehdä töitä tämän porukan kanssa, Jennika sanoo.Tampereen nuorilla miehillä ja miksei vanhemmillakin on toivoa. Jennika on sinkku.– Asun yksin Tampereen keskustassa. En ole parisuhteessa, Jennika Vikman paljastaa.