Ed Sheeran joutui kahelin kahnauksen keskelle – pihalle pystytetty suomalaiskeksintö sai naapurit raivoihinsa: ”Se pitää poistaa”

Ed Sheeran joutui kahelin kahnauksen keskelle – pihalle pystytetty suomalaiskeksintö sai naapurit raivoihinsa:

Ed Sheeran https://www.is.fi/haku/?query=ed+sheeran , 28, saattaa joutua poistamaan pihaltaan tynnyrisaunansa, sekä massiivisen pubikyltin, Irish Mirror https://www.irishmirror.ie/showbiz/celebrity-news/ed-sheeran-could-forced-remove-14502184 kertoo.Poptähti on yrittänyt vakuuttaa Suffolkin kaupungin kaavoitusviranomaisia jo jonkin aikaa, ja yrittänyt saada lupaa parannuksiin, joita hän on suunnitellut 1,5 miljoonan punnan arvoisen asuntonsa tontille.Virkamiehet ovat kuitenkin olleet varsin nihkeitä. Samoin naapurit.East Suffolkin valtuuston papereista käy ilmi, että Sheeran tarvitsee virallisen luvan, tai sauna saa lähteä.Tällä hetkellä sauna jököttää Sheeranin pihassa tekolammen vieressä. Tämä huolestuttaa Sheeranin naapureita, jotka epäilevät että lampea käytetään uimiseen.– Vierailimme tontilla maaliskuussa ja huomasimme saunan lammen vieressä, papereissa kerrotaan.– Esitämme huolemme tästä rakennelmasta, joka mielestämme tarvitsee suunnitteluluvan tai sitten se pitää poistaa.Valtuuston pomot toteavat, että saunan lisäksi tähteä on pyydetty poistamaan tontiltaan iso pubikyltti. Sheeranin ikioma pubi, The Lancaster Lock, on nimetty hänen vaimonsa Cherry Lancaster Seabornen https://www.is.fi/haku/?query=cherry+lancaster+seabornen mukaan.

Pubiin Sheeranilla on lupa. Hän on korjannut vanhan ladon ja tehnyt siitä yksityisen baarin.– On todella kamalaa, että kyltti pitää ottaa alas. Se merkitsee niin paljon hänelle, lähde jutteli lehdelle.