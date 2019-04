Viihde

Anna Puun jättiyllätys: konsertoi Hartwall Arenalla marraskuussa! Sai ahaa-elämyksen kesken esityksen

Anna Puu https://www.is.fi/haku/?query=anna+puu valloittaa Hartwall Arenan 30. marraskuuta.Show’sta Anna Puu lupailee suurta, viimevuotisen Flow-keikkansa The Intergalactic Love Odysseyn isompaa 2.0-versiota.Flow’ssa Anna Puu kimmelsi keikallaan paljeteissa ja glittereissä. Hän katsoi ihmismassaa, ja mietti, että he kaikki ovat tulleet katsomaan häntä. Yleisön energian aisti lavalle asti.– Niitä on ihan hirveä määrä, vajaa 20 000 ihmistä. Ajattelin, että ehkä joku sitten Hartwall-areenallekin saattaisi haluta tulla.jättikeikka jännittää, ja tunnelma vaihtelee päivän mukaan.– Tänään on ollut tosi hyvä fiilis, Anna nauraa.

– Aina.Anna kertoo hermoilevansa yhä ennen Tavastiankin keikkojaankin.– Mietin, että tuleeko sinne ketään? Anna tunnustaa.– Ne on sellaisia asioita, joita ensimmäiseksi miettii. Ehkä se on perisuomalainen asia. Mieluummin toisaalta niin, että ajattelen näin ja yllätyn positiivisesti kuin että ajattelisin aivan liian suuria itsestäni.keikka Hartwall-areenalla oli taivuttelun takana, mutta Anna ajatteli, että nyt jos koskaan.Keikan liput tulevat myyntiin 29. huhtikuuta. Päivälleen kymmenen vuotta sen jälkeen, kun Annan ensimmäinen levy Anna Puu ilmestyi vuonna 2009.Keikalla kuullaan läpileikkaus Annan urasta: uutta runsaampaa ja rytmillisempää musiikkia sekä vanhoja suosikkeja.Anna tekee ennen keikkaa myös uutta musiikkia, sinkku Taikaa julkaistaan tänään, 24. huhtikuuta.Kappale syntyi reissussa Los Angelesissa.– Rupesimme vaan tekemään musiikkia. Kaipasin raikasta, kesäistä, ja tanssittavuutta. Olen tekemässä tänä kesänä aika isoja festareita, niin ehkä se oli mielessä. Se ei ole pelkästään kesäkappale, mutta minulle tulee siitä sellainen tunne.aikana hän on saanut kuulijoiltaan paljon postia lauluistaan: tarinoita kappaleista, joista on tullut joillekin oman elämän huoneentauluja. Yksi niistä on Säännöt rakkaudelle, jonka moni voi löytää vuosia kappaleen julkaisun jälkeen.Annalle merkittävimpiä kappaleita ovat Linnuton puu ja Kolme pientä sanaa. Yksittäisistä albumeista käänteentekevä on Nälkäinen sydän, joka hänen mielestään osaltaan mahdollistaa ylipäänsä koko areenakeikan.– Ne ovat sellaisia merkille pantavia asioita, joista tulee onnistumisen tunne. Linnuton puu ekalta levyltä on sellainen ikuinen ensimmäinen biisi. Se on ensimmäinen, joka lähti viitoittamaan tietä. Kolme pientä sanaa on ensimmäinen, jonka olen kirjoittanut.The Intergalactic Love Odyssey 2.0 kertoo keikan konseptin.– Pyöritään omassa maailmassa ja etsitään vastausta kysymyksiin rakkaudesta. Niin monta rakkauslaulua olen kymmenen vuoden aikana tehnyt ja laulanut, että siinä alkaa olla aika paljon ahaa-elämyksiä, tai ehkä umpikujia.Avaruus alkoi kiehtoa Annaa teininä, jolloin hän maalasi sitä.– Se alkoi omasta kiinnostuksesta sellaiseen asiaan, jota en pysty selittämään. Kun olin 14–15-vuotias, maalasin aina. Siihen liittyi aina avaruus, kuutamo ja tähdet.Hän vertaa avaruutta rakkauteen.– Asioihin, joita ei pysty selittämään, pysyy mielenkiinto ja uteliaisuus yllä.Anna Puu ajattelee välietappina urallaan. Aiemmin hän ei olisi ollut valmis. Hän pitää kymmentä täydellisenä lukuna.– Olen astunut kaikki ne rappuset ja askelmat, ja olen nyt, kymmenen vuoden päästä olen Hartwall-areenalla. Haluan samalla juhlia sitä, että saan kymmenen vuoden jälkeen tehdä tätä edelleen ammatikseni.Hän ei ole suinkaan lopettamassa, eikä edes hiljentämässä tahtia areenakeikan jälkeen. Seuraava levy on jo suunnitteilla ja valmistunee kesän 2020 aikana.– Ensin minulla löi pää tyhjää, että mitä sitten sen jälkeen teen. Sitten sain ahaa-elämyksen siitä, että se on välikohtaus. Sen jälkeen voin tehdä ihan mitä huvittaa. Ei ole ollut yhtään sellainen olo, että pitäisin taukoa.Nelonen Media Live järjestää Anna Puun konsertin Hartwall-arenalla. Ilta-Sanomat ja Nelonen Media Live kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.