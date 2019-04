Amerikkalainen rocktähti muutti Suomeen – asuu jokilaivassa Turussa: yksi asia suomalaisessa talvessa yllätti täysin

Viihde

Amerikkalainen rocktähti muutti Suomeen – asuu jokilaivassa Turussa: yksi asia suomalaisessa talvessa yllätti

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 2. maaliskuuta. IS julkaisee pääsiäisenä alkuvuoden luetuimpia juttuja ja puheenaiheita.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Viilettää pyörällä pitkin jokirantaa