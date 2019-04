Viihde

Muotoilijalegenda Oiva Toikka on kuollut – tunnetuimpia töitä löytyy lähes joka kodista

Yllä olevalla videolla Oiva Toikka kertoo työstään IS:n haastattelussa Linnan juhlissa vuonna 2014.









