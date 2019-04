Kun suomalaismies astuu sisään alusvaatekauppaan, seuraa kiusallinen tapahtumaketju – apua haetaan Ninan, 25, rintavarustuksesta

Viihde

Kun suomalaismies astuu sisään alusvaatekauppaan, seuraa kiusallinen tapahtumaketju – apua haetaan Ninan, 25,

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 16. helmikuuta. IS julkaisee alkuvuoden luetuimpia juttuja uudelleen pääsiäisen kunniaksi.

Viisi vinkkiä naisten alusvaatteiden ostoon miehille:

Kumppanin alusvaatelaatikosta voi kurkata valmiiksi koon. Auttaa heti, kun tiedossa on edes joku koko. Myyjä saattaa pystyä päättelemään siitä, onko nainen mitattu alusvaateliikkeessä, jolloin istuvien liivien valinta on helppoa. Osta sellaisia alusvaatteita, jotka haluat nähdä puolisosi päällä. Älä mieti niitä vanhoja, nuhjuisia alusvaatteita, joissa on reikä ja joita hän aina käyttää. Osta jotain erilaista ja käytä omaa mielikuvitustasi. Hän varmasti ilahtuu. Jos löydät ihanan setin, mutta et tiedä millaisista alushousumalleista kumppanisi tykkää, osta parit erilaiset samassa värissä. Silloin sinulla on pienempi marginaali siihen, että valinta menee pieleen. Ajattele laatikon ulkopuolella. Älä osta tylsintä ja tavallisinta. En usko, että kovin moni haluaa lahjaksi tavallisia, beigejä kalsareita. Kysy rohkeasti apua, koska et ymmärrettävistä syistä itse ole asiantuntija.





Viisi vinkkiä alusvaatteiden ostoon naisille:

Kuuntele myyjää ja anna hänen ottaa mitat, vaikka uskoisitkin tietäväsi kokosi. Useimmiten kapenet mittauksen myötä 15 senttiä ja rintasi suurenevat parilla kupilla. Ei yhtään huono reissu siis. Hemmottele itseäsi. Aina ei tarvitse olla beigeä. Olet ansainnut ihanat, seksikkäät pitsialusvaatteet kaappiisi. Uskalla kokeilla erilaisia malleja. Yleensä toppaamattomat liivit mielletään henkarissa mummoliiveiksi, mutta kun ne laitetaan päälle, niihin rakastutaan. Yleensä lemppari löytyy aivan ääripäästä, mitä on tottunut käyttämään. Päivitä alusvaatekaappiasi. Jos käytät samoja rintaliivejä joka päivä, on niiden käyttöikä noin kaksi kuukautta. Jos olet käyttänyt niitä viisi vuotta, on elämänkaari mennyt jo kauan sitten eivätkä ne tue enää. Jos ostat sesonkiväriset liivit, osta samalla koko setti. Moni katuu jälkeenpäin, kun alaosaa ei löydykään enää myöhemmin.