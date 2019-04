Minnan, 32, temput jäivät vuosi sitten kaikkien mieleen Temptation Islandilla – näin hänellä menee nyt: ohjelmalla elämään yllättävä vaikutus

Viihde

Minnan, 32, temput jäivät vuosi sitten kaikkien mieleen Temptation Islandilla – näin hänellä menee nyt: ohjelm

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 13. maaliskuuta. IS julkaisee pääsiäisenä alkuvuoden luetuimpia juttuja ja puheenaiheita.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy