Suomalaiset Game of Thrones -fanit raivostuivat HBO:lle – odotetun avausjakson katselu keskeytyi tylysti: ”Hienosti onnistuitte päivän pilaamaan”

Game of Thrones -sarjan viimeisen kauden avausjakso kaatoi HBO Nordicin netti-tv-palvelun. Odotetun sarjan avausjakso ilmestyi katsottavaksi HBO:n nettipalveluun maanantaiaamuna klo 04. Avausjakso ilmestyi katsottavaksi noin 170 maassa samalla minuutilla ympäri maailman.HBO Nordic tiedottaa Facebook-sivuillaan, että tilanne yritetään korjata mahdollisimman pian.– Palvelutiedotus: Palvelussamme on tällä hetkellä tilapäinen häiriö, joka saattaa vaikuttaa videontoistoon. Yövartio korjaa tilannetta parhaillaan, ja teemme kaikkemme selvittääksemme ongelman mahdollisimman nopeasti. Suuret pahoittelut vielä aiheutuneesta vaivasta ja kiitokset kärsivällisyydestänne.Faneissa tilapäinen häiriö on herättänyt kiukkua, sillä Facebook-kommenttien perusteella monet olivat odottaneen pääsevänsä näkemään jakson heti maanantaiaamuna.– Nyt on pakko sanoa, että on se saatana kumma kun 2 vuoden odotusaika ei riitä valmistautumiseen, HBO:n Facebookissa raivotaan.– 596 päivää odotettiin, hienosti onnistuitte HBO Nordic tämän päivän monelta pilaamaan, job well done.– Olisko ton jumalattoman etukäteismainostuksen sijasta pitänyt panostaa toimivaan palveluun?Kommenteissa kirjoitetaan, että palvelu oli kaatunut kesken jakson katsomisen. Kommenteissa pohditaan, että tuleeko vastaava häiriö toistumaan jatkossa joka maanantai, kun uusi jakso julkaistaan palvelussa.– Fanit odottaneet aivan liian kauan tätä kautta, että sietäisivät tällaisia katkoksia.– Fanit on odottanut tätä hei 2 vuotta!– Jakso julkaistiin 6h sitten ja vieläkään ei näy. Nyt kyllä ottaa päähän.