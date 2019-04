Ibrahim, 17, ja Abdirahman, 16, kuvasivat Kampissa suomalaisteinejä – tekivät jättisuositulla videolla yllättävän havainnon nykynuorista: ”Se oli too much”

Viihde

Ibrahim, 17, ja Abdirahman, 16, kuvasivat Kampissa suomalaisteinejä – tekivät jättisuositulla videolla yllättä

Se oli niin kuin ”Wau”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nuorten puhetyyli herättää huomiota: ”Isotkin tubettajat käyttää näitä”





Ruotsin kielen opiskelu yläasteella aiheutti stressiä





Kaksikko ottaa Youtuben suhteen vielä ”Chillisti”





Keinaan