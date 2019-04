Kommentti: Mitä Temptation Island Suomi -kohuohjelman kulisseissa todella tapahtuu? Kuvaukset eivät kestä päivänvaloa

Viihde

Kommentti: Mitä Temptation Island Suomi -kohuohjelman kulisseissa todella tapahtuu? Kuvaukset eivät kestä päiv

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy









Temptation Island lyö muut sarjat laudalta hävyttömyyksillään









Sopiiko tämä ohjelma nykyisessä muodossaan lainkaan televisioon, vaikka se tulisikin myöhäisillassa? Eikö tuotantoyhtiöllä ole mitään vastuuta siitä, mitä valtaosin vasta juuri ja juuri teini-iän ohittaneet nuoret puuhaavat päissään?