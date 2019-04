Alexi Laiho 40 vuotta! Itsensä lähes hengiltä ryypännyt kitaristilaulaja teki täydellisen elämänmuutoksen: elää nyt lapsiperhearkea Australiassa

Viihde

Alexi Laiho 40 vuotta! Itsensä lähes hengiltä ryypännyt kitaristilaulaja teki täydellisen elämänmuutoksen: elä

MAANANTAINA

Alexi Laihon https://www.is.fi/haku/?query=alexi+laihon ensimmäistä kertaa, on lähes mahdotonta olla kiinnittämättä huomiota hänen olemukseensa.Kasvonsa lötköttävän hupparin ja mustan lippalakin suojiin verhonnut muusikko on silmiinpistävän hentorakenteinen, langanlaiha hahmo.Ensinäkemältä häntä ei osaisi arvata yhdeksi maailman suurimmista kitarasankareista.Mutta sellainen Laiho silti on. Yli kahdenkymmenen vuoden ajan hän on niittänyt maailmanmainetta Children of Bodom -metalliyhtyeen kitaristilaulajana. Yhtyeen levyjä – joiden kappaleista Laiho lähes yksinomaan vastaa – on myyty yli kaksi miljoonaa kappaletta.8. huhtikuuta hän täyttää 40 vuotta.

Miltä ikääntyminen rocktähdestä tuntuu?

KOLAREITA

VAARALLISEN





– Ei sillä ole oikeastaan mitään merkitystä. Oikeastaan se on siisti juttu, että vanhenee, Laiho vastaa.Vaikka ei hän juuri tunne muuttuneensa. Laiho sanoo olevansa pitkälti samanlainen kuin parikymppisenäkin, vaikka myöntääkin elämään tulleen viime vuosina uudenlaista suunnitelmallisuutta ja monia muita ”aikuisten juttuja”.– Olen ainakin oppinut pitämään itsestäni paremmin huolta. Olen sellainen helvetin kaheli, että opin melkein kaiken kantapään kautta. Kesti kauan tajuta, että ihminen tarvitsee myös lepoa ja pattereiden lataamista. Muuten tulee kolari.Laihon kohdalla on tullut useita. Kirjaimellisesti.Maaliskuun lopulla ilmestyneessä, toimittaja Petri Silaksen https://www.is.fi/haku/?query=petri+silaksen kirjoittamassa elämäkerrassa Alexi Laiho: Kitara, kaaos & kontrolli (WSOY) hän valottaa alkoholinhuuruista ja onnettomuusherkkää elämäänsä.Vuosien varrella Laiho on onnistunut hajottamaan paikkojaan erilaisten kännisekoilujen tiimellyksessä useaan otteeseen. Näin hän kuvailee kirjassa vuonna 2009 tapahtunutta onnettomuutta:”Lekuri meni olkapääni nähdessään kalpeaksi. Ukko kiidätti minut saman tien röntgeniin ja totesi pian yhden luun murtuneen pahasti. Hänen ratkaisunsa oli kovat kipulääkkeet, käsi kantositeeseen ja lepoa.”kuuloista puuhaa. Varsinkin, kun Children of Bodomin menestys lepää pitkälti Laihon vikkelien sormien varassa.Ravintolan sohvalla istuva Laiho nyökkäilee.– Se päätön kaahaaminen ja riehuminen oli osa sitä elämänvaihetta. Onneksi niistä tuli opittua. Olen terveyteni suhteen nykyisin todella varovainen. Mutta turha tässä on ryhtyä katumaan. Se ei ole kuulunut mun luonteeseeni, hän toteaa.

Mutta kauhistuttaako, näin jälkikäteen?

VAIKKA

KIRJASSA

– Kyllä joo. Mutta myös naurattaa samaan aikaan!ei juominen pelkkä huvittava sivupolku Laihon henkilöhistoriassa ole. Nykyisin hän myöntää avoimesti alkoholin muuttuneen todelliseksi ongelmaksi jo hänen nuoruusvuosinaan.Laiho kertoo kirjassa havahtuneensa asiaan viimeistään heinäkuussa 2012. Tuolloin vuosien ajan uusiutunut vatsahaava ja ruokatorven repeämä ärtyivät niin pahoiksi, että ensiapuun kiidätetty Laiho joutui perumaan yhtyeen seuraavat keikat.Sellainen ei ollut hänen tapaistaan.”Silloin pelästyin omaa dokaamistani ja sen seurauksia oikein kunnolla, oikeastaan ensimmäistä kertaa elämässäni (...) Järjettömät känniputket loppuivat siihen paikkaan, ja alkoholin käyttö meni muutenkin remonttiin”, Laiho kertoo kirjassa.hän myöntää myös harkinneensa katkaisuhoitoon hakeutumista. Laihon mielessä addiktiot olivat kuitenkin heikkouksia, ja siksi hän päätti vieroittautua päihdeongelmastaan omin päin.– Puhuin siinä tietysti vain omasta puolestani, Laiho sanoo nyt.– Ei siinä ole mitään pahaa tai mitään hävettävää, jos kuiville päästäkseen tarvitsee ulkopuolista jeesiä. Halusin kuitenkin todistaa itselleni ja muille, että pystyn siihen. Itselleni oli tärkeää hoitaa asia yksin kuntoon. Ja niin mä hoidinkin.

Kertooko se ehdottomuudesta?

ALKOHOLI









LAIHON

NYKYISIN

– No, olen kyllä helvetin itsepäinen. Joskus ehkä liikaakin. Mutta toisaalta luupäisyys on tuottanut myös monia hyviä asioita. En itse asiassa usko, että olisimme päässeet bändinä näin pitkälle ilman sitä. Se on ollut yksi isoista tekijöistä.ei ollut silti ainut koetinkivi Laihon elämässä. Kirjassa hän kertoo kärsineensä teini-ikäisenä vakavasta ahdistushäiriöstä, joka ilmeni muun muassa jatkuvana itsensä viiltelynä.Lakipisteensä itsetuhoinen käytös sai vuonna 1999. Tuolloin 19-vuotias Laiho päätyi yrittämään itsemurhaa tyttöystävänsä vessassa.”Lukkiuduin kylppäriin ja kourin lääkekaapista suuhuni kaiken mahdollisen. Halusin lopettaa kaiken ja kurlasin viskiä perään. Tuntui, etten jaksa enää yhtään mitään”, hän muistelee iltaa kirjassa.Tapauksen jälkeen Laiho otettiin sisään psykiatrisen suljetulle osastolle. Siitä alkoi pitkä paranemisprosessi.Nyt nuo hetket tuntuvat Laihosta jo hyvin kaukaisilta. Hän kertoo, ettei ylipäätään ole omasta mielestään melankoliaan taipuvainen ihminen. Vakavasta ahdistuksesta ja masennuksesta hän ei ole kärsinyt enää teinivuosiensa jälkeen.Suurimmaksi auttavaksi tekijäksi hän laskee musiikin.– Mulla on edelleen paljon vihaa sisälläni, mutta saan purettua sen kaiken nykyisin musiikkiin. Se kuulostaa hirveän kliseiseltä, mutta musiikki on mulle tavallaan terapiaa.kirjoittama musiikki on toiminut pelastavana tekijänä myös monelle muulle. Moni masennuksesta, ahdistuksesta ja itsetuhoisuudesta kärsivä Children of Bodomin fani on tullut kertomaan Laiholle, ettei heillä ole ollut ketään kelle puhua ongelmista. Pahimmilla hetkillä Laihon kappaleet ovat tuoneet silti lohtua.Ne ovat konkreettisesti pelastaneet henkiä.– Se on todella heviä kuultavaa, Laiho sanoo.– Samalla sellainen on aika helvetin upea juttu. Periaatteessa hienointa, mitä voit saavuttaa kirjoittamallasi musiikilla. Varsinkin siksi, että tiedän myös itse miltä tuntuu, kun on helvetin paha olla.Laihon oma elämä vaikuttaa varsin aurinkoiselta. Hän on seurustellut usean vuoden ajan australialaisen Kelli Wrightin https://www.is.fi/haku/?query=kelli+wrightin , 46, kanssa. Laiho kertoo omakotitalossa asuvan pariskunnan viettävän melko tavallista perhe-elämää Wrightin kotimaassa Australiassa.– Sellainen sopii mulle oikeastaan ihan helvetin hyvin, Laiho kuvailee.Viime vuosien aikana hän on saanut totutella maailmaa kiertävän rocktähden ammatin ohella myös koti-isän rooliin. Wrigtillä on edellisestä liitosta kymmenvuotias tytär.– Se on ollut mulle ihan uutta. En ole ollut oikeastaan koskaan aiemmin lasten kanssa tekemisissä. Mutta aika nopeasti siihenkin on adaptoitunut. Oikeastaan se on helvetin siisti juttu, Laiho kertoo ja hymyilee.

Tunnetko itsesi onnelliseksi?

– No, en oikeastaan edes tiedä, mitä se tarkoittaa. Mutta sanotaan, että olen aika helvetin tyytyväinen omaan elämääni.