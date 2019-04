Viimeinen tapaaminen Kurt Cobainin kanssa on vainonnut manageria 25 vuoden ajan – sai vain päiviä ennen tähden kuolemaa pelottavan puhelun

Viihde

Viimeinen tapaaminen Kurt Cobainin kanssa on vainonnut manageria 25 vuoden ajan – sai vain päiviä ennen tähden

https://www.is.fi/viihde/art-2000006059600.html





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Olisinko voinut tehdä jotain?”