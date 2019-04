Eppu Nuotio, 57, ja Kurt Nuotio, 79, ovat olleet yhdessä yli 30 vuotta – yksi hetki pysäytti: ”Ajattelin, että nyt elämä muuttuu”

Viihde

Eppu Nuotio, 57, ja Kurt Nuotio, 79, ovat olleet yhdessä yli 30 vuotta – yksi hetki pysäytti: ”Ajattelin, että

”Voi olla, että Kurre on vähän liian vanha mulle”, kirjoitti 23-vuotias Eppu tavattuaan 45-vuotiaan kuulun ohjaajan Kurt Nuotion. Nyt aviopari muuttaa Berliinistä takaisin Suomeen – ja Kurre täyttää joulukuussa 80.

Eppu https://www.is.fi/haku/?query=eppu ja Kurt Nuotiolla https://www.is.fi/haku/?query=kurt+nuotiolla olisi nyt parikin syytä juhlia. He ovat juuri saaneet tietää asuntokauppansa onnistumisesta, uusi koti löytyi Helsingin keskustan tuntumasta, ja suitsutusta tulee yhteisestä Yksinäisten kaupunki -teatteriesityksestä.Tämän jutun ilmestyessä Nuotiot ovat jo palanneet Berliinin-kotiinsa. Toukokuussa tapahtuva muutto Helsinkiin on heidän yhteisessä historiassaan vain yksi muutos – tosin tärkeä sellainen.– Kurre, perkele, nähtiin viimeksi 70-luvulla! Kurt ”Kurre” Nuotio antaa näytteen tulevista kohtaamisistaan Helsingissä.– Sitähän sä olet kaivannut, vanhoja ystäviä, Eppu hymyilee.Nuotiot muuttivat 2013 Berliiniin. Sitä ennen he asuivat kymmenen vuotta saaristossa Hiittisissä, jossa kiihkeärytmistä elämää oli vain telkkarissa. Helsingissä he asuivat viimeksi 34 vuotta sitten, vastarakastuneina.Kaikki eivät povanneet taiteilijapariskunnalle kestävää liittoa. Eppu oli vasta teatterimaailmaan tutustuva 23-vuotias nuori nainen, kun hän Kouvolan teatterissa kohtasi Kurren – arvostetun 45-vuotiaan ohjaajan.Heidän elämäntapansa eivät olleet ihan yhteneväiset, mutta kemiat toimivat. Jo vuoden kuluttua syntyi ensimmäinen kolmesta yhteisestä lapsesta. Kurrella on kaksi lasta myös edellisestä liitostaan.– Kun tapasin Epun, terve elämä alkoi pilkottaa. Ekalla purjehdusreissullamme nukahdin kesken omien juttujeni, kun myrkyt lähtivät kehosta, Kurre muistelee naureskellen.Eppu kirjoitti silloin päiväkirjaansa: ”Voi olla, että Kurre on vähän liian vanha mulle.” Sen jälkeen hän ei ole 22 vuoden ikäeroa miettinyt.Kurre ei ollut tuohon aikaan mikään viininmaistelija, hänen tavoitteenaan oli yleensä känni. Lääkäri varoitteli jo siitäkin, miten vaarallista on polttaa kaksi askia päivässä. Tosin Kurre poltti 3,5 askia.Rakkaus voi tehdä ihmeitä. Kurre Nuotio lopetti kännijuomisen ja tupakoinnin, mutta eri syistä johtuen hänen työmääränsä sen sijaan alkoi kasvaa.Eppu Nuotio on tunnettu kirjailijana, jolta ilmestyy keväällä uusi Ellen Lähde -dekkari. Hän kirjoittaa myös näytelmiä, joista viimeisin on Kapsäkki-teatterin ohjelmistoon kuuluva Yksinäisten kaupunki. Läpisävelletyn esityksen ohjaaja on Kurt Nuotio. Säveltäjänä on Jukka Nykänen https://www.is.fi/haku/?query=jukka+nykanen seurasi pitkään keskusteluita yksinäisyydestä ja siitä tehtyä tutkimusta. Ne koskettivat häntä, mutta kyllä koskettaa esityskin katsojia. Todellakin.– Parisuhteessakin monet kokevat yksinäisyyttä, Kurre tietää.– Se voi olla usein syynä eroon, jos ei voi enää jakaa haaveitaan, Eppu miettii.Ei Nuotion perheessäkään elämä ole ollut aina niin taivaallista. Kun lapset olivat pieniä, Kurren työvauhti oli niin kova, että hän oli jatkuvasti matkoilla.– Eppu hoiti yksin lapsia, usein olin kotona vain kerran kahdessa viikossa, Kurre muistaa.90-luvun lamassa Kurre otti vastaan kaikki tarjotut työt taloudellisten ongelmien takia. Siitä seurasi se, että vuosituhannen vaihteessa avioliitto oli todella huonossa hapessa.– Silloin koin yksinäisyyden liian suureksi. Tukipylvääkseni tuli onneksi työ, kirjoittaminen. Huonommin olisi ollut, jos olisin vain jäänyt kotiin odottamaan Kurrea. Kun saatiin avattua tilanne, ollaan oltu tiiviisti yhdessä, Eppu kertoo.– Piti vakavasti miettiä, mitä helvettiä olen tekemässä. Piti alkaa miettiä, mitä mun kannattaa ohjata, kun hinta voi olla todella korkea, Kurre muistelee synkkää aikaa.– Ollaan oltu onneksi aina kovia puhumaan. Jos ei ole pystytty puhumaan, on kirjoitettu toisillemme, Eppu kertoo.esityksessä yksinäisyys on kirpaisevaa, mutta yksinoloa hän tarvitsee itse useinkin sopivan määrän.– Epun onneksi nukun tosi paljon ja myöhään, Kurre mainitsee.Hereillä ollessaan Kurre Nuotio ei sitten olekaan mikään unelias tyyppi, silloin alkaa todella tapahtua. Hän on myös taitava käsistään ja puhallinsoittimissa.Kun Kurt Nuotio oli Jyväskylän kaupunginteatterissa johtajana, Eppu Nuotio oli siellä näyttelijän viransijaisena. Se oli 90-luvun alkua. Sen jälkeen Eppu on keskittynyt pääasiassa kirjailijan työhön.Eppu alkoi kammoksua ajatusta siitä, että hän saisi teatterirooleja, koska puoliso on nimekäs ohjaaja.– Olin päättänyt, etten hanki näyttelijän töitä Kurren siivellä. Ei itsetuntoni olisi kasvanut, jos olisin saanut kaiken Kurren avulla, Eppu tietää.Kirjailijan työhönsä Eppu on saanut aina Kurrelta kannustusta, mutta niin on Kurrekin saanut Epulta muistelmiaan kirjoittaessaan. Kirjoittaja tekee kuitenkin työnsä yksin, siihen ei voi puoliso mennä peukaloimaan.Eräänlaisen uuden seurusteluvaiheen Nuotiot ovat saaneet kokea Berliinissä, jossa he ovat asuneet kaksin koiransa Islan kanssa.– Ollaan oltu vähän kuin treffeillä, kun käydään konserteissa ja muualla, Eppu naurahtaa.Mutta nyt he ovat muuttamassa Helsinkiin ja paljon pienempään asuntoon. Muutto tuo mukanaan hyviä asioita: lapset ovat lähellä, voi tavata vanhoja tuttujaan ja puhua äidinkielellään.Joulukuussa Kurt Nuotio täyttää 80 vuotta. Ei kyllä uskoisi, sillä mies liikkuukin kuin nuori poika. Juhlavuosi tavallaan käynnistettiin, kun Eppu kutsui Kurrelta salaa Yksinäisten kaupunki -esityksen ennakkonäytökseen ison porukan miehen tuttuja.– Sosiaaliset syyt ovat merkittäviä muutossamme, mutta Berliinin vuodet olivat todella hyviä. Me ollaan tosin hyviä sopeutumaan minne vain. Kun asuttiin Riihimäen rumimmassa lähiössä, viihdyttiin sielläkin tosi hyvin, Eppu muistaa.paluumuuttoa ehkä käynnisti kuitenkin Kurren sairastuminen viime kesänä. Kurre sai lämpöhalvauksen nukahdettuaan paahteiselle parvekkeelle. Hän oli potilaana kuusi viikkoa.Kurre oli aluksi niin huonona, että hänet piti kantaa sängystä vessaan. Avuksi tuli heidän lähihoitajaksi opiskellut poikansa Suomesta.– Omaa tyhmyyttäni, Kurre toteaa viitaten auringossa torkahtamiseensa.Kurt Nuotio on nyt sitten ollut ihan todistetusti kuumaverinen, sillä lämpöhalvauksessa veri todella kuumenee ja hikoilu loppuu. Se on hengenvaarallinen tilanne, siihen voi kuolla.Vaikka Berliinissä on ollut kivaa, sairaana Kurre tunsi olevansa ikään kuin väärässä paikassa.– Täällä oleminen on hiuskarvan varassa. Parempi olla siellä, missä on tuttuja, Kurre tuumaa.– Pelästyit, että joudut vielä mun varaan, Eppu hymyilee.Eppu huomasi, että Kurre alkoi miettiä Suomeen paluuta jo, kun hänen veljensä kuoli. Sairastuminen tavallaan leimasi ratkaisun.Epulle puolison sairastuminen oli kova paikka, missä ajatukset ehtivät sinkoilla huonoihinkin vaihtoehtoihin. Se oli uusi ja kauhea kokemus, sillä Kurre on ollut aina terve.– Kurren sairaus oli pelottava. Ajattelin, että nyt elämäni muuttuu. Yleensä en käytä aikaani sen pohtimiseen, mitä kaikkea voi tapahtua. Ja nytkin pidän taas yllä ajatusta: meillä on kaikki hyvin.kirjoittaa nyt muistelma­teostensa neljättä osaa. Ja eiköhän hän pian tee jo seuraavaa ohjaustyötäänkin, mutta takavuosien kaltaiseen hulluun työntekoon hän ei enää lähtisi.

Miten selität sen, että olet lähes 80-vuotias, mutta paremmassa kunnossa kuin monet paljon nuoremmat?

– Kalaruokaa, punaviiniä, kävelyitä Epun ja koiran kanssa, Kurre vastaa.– Ja se, että lopetit jatkuvan yöelämän kun tavattiin, Eppu heittää lisäyksen.Kurren mielestä pitää muistaa kuitenkin tosiasia: eihän hän juokse enää hirveästi. Eppua naurattaa, sillä eipä hän 57-vuotiaskaan ole mikään juoksija leikkauksissa tulleet raudat jaloissaan.– Olen myös luvannut, etten enää riehu moottorisahan kanssa, Kurre ilmoittaa.Eppu ei turhaan komentele, mutta jos miehellä on luontainen taipumus innostua kaikesta, moottorisahaan voi liittyä riskinsä.Berliiniin palattuaan Nuotiot aloittavat pikkuhiljaa pakkaamisen. Siinä voi tulla säätöä, sillä Eppu kannattaa karsimista, mutta Kurre on ”tavarasidonnainen”.Tosin muuttoruljanssitkin taitavat mennä Nuotion perheessä iloisesti. Heillä on hauskaa keskenään jopa tällaisena harmaana alkukevään päivänä.– Katso nyt, miltä sun ukkelisi näyttää, Kurre huikkaa Epulle vaihdettuaan paidan kuvausta varten.