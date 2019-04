Viihde

Elastinen pitää tiukasti kiinni yhdestä asiasta ulkonäössään: ”Se mietityttää ikääntyviä miehiä”

Millaisia paineita esiintyvä mies tuntee ulkonäöstään?Asia on ajankohtainen tänä keväänä vaikkapa Lauri Tähkän https://www.is.fi/haku/?query=lauri+tahkan Äärille-kirjan ansiosta. Kirjassa Tähkä pohtii muun muassa U2:n konsertissa itseään esiintyjänä ja toisaalta musiikin kuluttajana, muiden esitysten vastaanottajana.”Miksi sallin Bonolle ruokavatsan, mutta itselleni en?”, Tähkä kirjoittaa.”Äitini muistutti aina, että pelkän ulkonäön varaan ei kannata tulevaisuutta rakentaa:´Perseellä ei montaa soppaa keitetä.´”Mutta ulkonäkö, fyysinen kunto, vaatetus, kampaus ja muu olemus ovat se, jonka yleisö esiintyjässä näkee. Osa esitystä.Ja ulkoista olemusta on aina arvosteltu. Jo Olavi Virta https://www.is.fi/haku/?query=olavi+virta sai kuulla olevansa ”laulava lihapulla”.IS kysyi kahdelta hyvin erilaista musiikkia pitkään tehneeltä miesartistilta, mitä he ajattelevat ulkonäöstään? Tuntevatko he paineita?Elastiselle, 37, esiintymiseen itsetuntoa tuova hyvässä kunnossa oleminen ja vaatteet ovat hänelle tärkeitä – muutenkin kuin artistiuran kannalta. Hip hop -kulttuurissa menestymistä on tavattu osoittaa kalliilla vaatteilla ja kengillä.– Mietin vaatteita ja asuani muutenkin kuin esiintymistä varten. Se, että tässä saa panostaa stailiin, on yksi homman kiinnostavimpia puolia, räppäri sanoo.Jo ennen kuin hip hop, ensin break dance ja sitten musiikin tekeminen veivät nuorta Elaa, hän innostui urheilusta.– Olin aina luokan pienin poika, siis tosi pikku jätkä. Sitten, kun aloin jumpata, aloin tehdä sitä täysillä. Ja olen tehnyt. Kun nykyisin omistan kolme punttisalia, tulee liikuttua ihan senkin takia. Siksi vatsamakkaroista huolehtiminen ei ole ollut minulle ajankohtaista. Vuosi vuodelta ymmärrän kuitenkin paremmin, että tuo asia on mietityttää ikääntyviä miehiä.Kun räppiuran alusta ja Fintelligensin ensimmäisistä julkisista esiintymisistä on kulunut aikaa noin 20 vuotta, Elastinen nauraa nuorelle ehdottomuudelleen: kun hän ja Iso-H https://www.is.fi/haku/?query=iso-h menivät tv-ohjelma Jyrkin vieraiksi, he kieltäytyivät ehdottomasti tv-meikistä.– Olimme kuulemma ensimmäinen esiintyjä, joka teki niin. Se oli ohjelmajulistus, jonka ajatus on säilynyt: ei tarvitse yrittää olla enempää kuin on.Esiintymiseen ja koko hip hop -artistiolemukseen Elastinen saa tukea myös kenkien keräilyharrastuksestaan. Monenlaisia lenkkareita riittää, niitä varten on kotona kokonainen seinä.– Se taas kertoo minulle ihan eri komplekseista. Olin ollut pieni ja persaukinen, kulkenut isobroidin vanhoissa vaatteissa. Kun sain fyrkkaa, ostin heti ne helpoimmat: ne kaikki lenkkarit, jotka olin aina halunnut. Jussi 69 https://www.is.fi/haku/?query=jussi+69 , 46, vastaa puhelimeen uima-altaan reunalta. The 69 Eyes -yhtyeen rumpali, radiotoimittaja ja ravintoloitsija on tunnettu huolitellun räväkästä rock-tyylistään, jonka juuret ovat 1980-luvun glam rockissa.– Voit kirjoittaa, että olen just nyt Miamissa. Ja kävin täällä shoppailemassa. Kaverit seurasivat toimintaani. Ostin noin 167:nnen huopahattuni, taas muutaman huivin ja neljät aurinkolasit. He kysyivät, mihin tarvitsen noita kaikkia? Vastasin, ettei tarpeella ja shoppailulla ole mitään tekemistä toistensa kanssa, Jussi69 kuvaa suhdettaan vaatteisiin ja asusteisiin.– Eräs ystävistä totesi sitten, että kyllähän esiintyjän pitää näyttää esiintyjältä. Ja niin se on: kun itse alkoi 1980-luvulla ostaa vinyylilevyjä ja katsoi niistä bändien kuvia, niin kiinnostus olisi kyllä vähentynyt, jos tyypeillä olisi ollut samat vaatteet eri levyjen kansissa.Jussi69:n nuoruudessa ”ulkomusiikillisilla seikoilla” oli paljon painoarvoa.– Ensimmäinen bändi, jota fanitin, oli Hanoi Rocks. Ja kaikki suomalaiset tajuavat heti, mitä tarkoitan: he hakivat tyylinsä käyttämällä vaikka naisten vaatteita. Mutta ei siitä bändistä puhuttaisi enää vuonna 2019, jos sen ainoa juttu olisivat olleet vaatteet. Eivät vaatteet mene musiikin edelle.Eivätkä vaatteet pelasta, jos muuta karismaa ei ole, Jussi69 kokee.– Pelkät vaatteet eivät tee cooliksi, hän sanoo.– Mielestäni kaikkien aikojen rocktähti on Keith Richards https://www.is.fi/haku/?query=keith+richards . Mutta jos hänen vaatteensa pukee jollekin jyväskyläläiselle mäkihyppääjälle, lopputulos ei välttämättä ole ollenkaan cool.Vaatteiden lisäksi myös muun muassa fyysisellä kunnolla on rumpalin mielestä yleisölle kuitenkin merkitystä.– Esimerkiksi Lauri Tähkä https://www.is.fi/haku/?query=lauri+tahka tietää varmasti niin kuin minäkin, että jos hän olisi esimerkiksi reippaasti ylipainoinen, ei niitä konserttilippuja myytäisi välttämättä yhtä paljon, Jussi69 sanoo.– En yritä omalta osaltani teeskennellä, että minulle on ihan sama, miltä näytän.

