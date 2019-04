Eturivin miesartistit kertovat ulkonäköpaineistaan – vuodet opettivat Dannylle, 76, pukeutumisen salat: ”Tavoitteena on miellyttää yleisöä”

Viihde

Eturivin miesartistit kertovat ulkonäköpaineistaan – vuodet opettivat Dannylle, 76, pukeutumisen salat: ”Tavoi

Millaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Danny,









paineita esiintyvä mies tuntee ulkonäöstään?Asia on ajankohtainen tänä keväänä vaikkapa Lauri Tähkän https://www.is.fi/haku/?query=lauri+tahkan Äärille-kirjan ansiosta. Kirjassa Tähkä pohtii muun muassa U2:n konsertissa itseään esiintyjänä ja toisaalta musiikin kuluttajana, muiden esitysten vastaanottajana.”Miksi sallin Bonolle ruokavatsan, mutta itselleni en?”, Tähkä kirjoittaa.”Äitini muistutti aina, että pelkän ulkonäön varaan ei kannata tulevaisuutta rakentaa:´Perseellä ei montaa soppaa keitetä.´”Mutta ulkonäkö, fyysinen kunto, vaatetus, kampaus ja muu olemus ovat se, jonka yleisö esiintyjässä näkee. Osa esitystä.Ja ulkoista olemusta on aina arvosteltu. Jo Olavi Virta https://www.is.fi/haku/?query=olavi+virta sai kuulla olevansa ”laulava lihapulla”.IS kysyi kahdelta hyvin erilaista musiikkia pitkään tehneeltä miesartistilta, mitä he ajattelevat ulkonäöstään? Tuntevatko he paineita?76, on kiertänyt maailmaa sen jälkeen, kun lopetti kiertueensa konserttiin Helsingin jäähallissa. IS tavoitti laulajaveteraanin Las Vegasista, jossa hän on juuri ennen puhelua esiintynyt paikallisessa Elviksen https://www.is.fi/haku/?query=elviksen tribuutti-show’ssa. Suomeen Danny palaa käytyään ensin vielä veljensä luona Texasissa ”ajamassa vähän Harley-Davidsonilla” ja sen jälkeen New Yorkissa.Kansainvälistä touhua, mutta sitähän Danny on tarjonnut aina.– Olen aina ollut kiinnostunut muodista. 1960-luvulla matkustin Pariisiin seuraamaan muotinäytöksiä ja hakemaan ideoita omiin esiintymisvaatteisiini, hän muistelee.On selvää, ettei Danny-show’n esiintymisvaatteita löytynyt tuon ajan vaatekaupoista.– Teetin esiintymisasut. Jos show’n teemana olivat esimerkiksi käärmeet, yleisölle tarjottiin elämyksiä myös asujen kautta.Ja juuri tämä on Dannyn mielestä esiintyvän artistin velvollisuus: tarjota elämyksiä.– Esiintyjä edustaa itseään. Tavoitteena on miellyttää yleisöä. Sitä varten valmistaudutaan.Siis ihan niin kuin laulaja opettelee laulun sanat, hän pitää huolta itsestään ja valitsee sopivan esiintymisasun.– Esiintyminen on kokonaistapahtuma.Mutta entä ne paineet? Niitä Danny ei myönnä koskaan tunteneensa – liekö sitten hyvän valmistautumisen vai hänen jo varhain, 1960-luvun nuorisoidolina saamansa kiittävän palautteen ansiota.– Tulin 1960-luvulla kahdesti valituksi kymmenen parhaan joukkoon listauksessa Suomen parhaiten pukeutuvista miehistä. Oltiin Kekkosen https://www.is.fi/haku/?query=kekkosen kanssa samalla listalla.

Miten ikääntyminen vaikuttaa ajatuksiisi esiintymisestä?

Ikä ei paina

– Ei se ole tuonut minulle mitään paineita. Koen vuosien mittaan oppineeni, miten pukeutua lavalle. Popmusiikki ja muoti ovat kulkeneet aikojen alusta käsi kädessä. Olen ollut kiinnostunut molemmista. Koen luoneeni määrätynlaisen tyylin itselleni, hän vastaa – ja nostaa esiin nuoret yhteistyökumppanit.– Nuoret mahdollistavat sen, että persoonallisuus muokkautuu ajan kuluessa, menneisyyttä unohtamatta. Jäähyväiskiertueellani minulla oli esiintymisasut, jotka viittasivat kaikkiin vuosikymmeniin, joilla olen tehnyt musiikkia. Pelle Miljoona https://www.is.fi/haku/?query=pelle+miljoona , 64, on keikkaillut viime ajat Pelle Miljoona Unitedin kanssa Suomen lisäksi muun muassa Espanjan Fuengirolassa. Kesällä hän kiipeää lavalle taas myös legendaarisen kokoonpanonsa, Pelle Miljoona Oy:n kanssa. Bändi vaihtuu, Pelle ei: rastatukkainen laulaja heiluu molempien kokoonpanojen keulakuvana.– Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään paineita. Mielestäni olen hyvännäköinen tämän ikäisenä, hän sanoo.

Miten kuvailisit omaa tyyliäsi?









– Tyylissäni yhdistyvät 1960-luvun viimeiset, Woodstockin festivaalin jälkeiset ajat sekä tietysti punk. Lisäksi olen innostunut reggaesta, joten rastat tulevat sieltä. Olen mixture tätä kaikkea.Kuten pitkään samoille vaatteille ja esimerkiksi kenkämerkeille uskolliset, myös Pelle Miljoona huomaa aina olevansa silloin tällöin todella muodikas. Hänen jaloissaan Conversen tennarit ja Dr. Martensin maihinnousukengät kuluivat 1970-luvun punkvuosien muistona silloinkin, kun niitä ei myyty valtavirtamuotina nuorisolle.Myös fyysisestä kunnosta huolehtiminen on Pellelle ollut aina tärkeää, ”myös muista syistä kuin esiintymisen takia”.– Mutta myös sen esiintymisen takia. Pitää olla kunnossa, että jaksaa soittaa rumpuja ja laulaa yhtä aikaa niin kuin teen Unitedissa.Vaikka Pelle on löytänyt urheilemisen jo lapsena sekä pukeutumis- ja hiustyylinsäkin jo vuosikymmeniä sitten, esiintymisvaatteet vaihtuvat aika ajoin. Uudehko juttu ovat puvut, jotka Pelle teetti koko bändille matkaillessaan Intiassa.– Teetin viime vuonna bändille puvut Renegadesin 1960-luvun pukujen mukaan. Siinä on nostalgiaa, huumoria ja rispektiä Renegadesia kohtaan. Minusta on hauskaa, kun bändi pukeutuu univormuihin. Ei lavalle kannata mennä ihan verkkareissa, ellei sitten ole räppäri.