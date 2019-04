Andrei Alén yllättyi Aku Louhimieheen kohdistuneista työskentelytapaväitteistä: ”Loi turvallisen ja luovan ilmapiirin”

Viihde

Andrei Alén yllättyi Aku Louhimieheen kohdistuneista työskentelytapaväitteistä: ”Loi turvallisen ja luovan ilm





Näyttelijä Andrei Alén on ilmiselvästi perinyt isänsä, rallilegenda Markku Alénin kasvonpiirteet. Komea 37-vuotias Andrei puhuukin kuin isänsä: nopeasti, mutta ehtien silti huomata kaiken oleellisen lähistöllä. Andrei on myös kohtelias ja katsoo puhuessaan vastapuolta silmiin. Hyviä ominaisuuksia näyttelijän ammatissa.Jo vuodesta 2005 Lontoossa asunut ja siellä näyttelijäksi 2009 valmistunut Andrei on käymässä koti-Suomessa. Hän myöntää pähkäilevänsä sitä, mitä surullisen kuuluisa Brexit tulee tarkoittamaan niin Euroopassa kuin hänelle itselleen.– Elämä Lontoossa pyörii vain Brexitin ympärillä. Olkoon päätös mikä tahansa, sillä tulee olemaan suuret merkitykset tulevaisuuden suunnitelmiini. Vielä en ole tehnyt päätöstä, missä tulen asumaan ja työskentelemään, Andrei Alén sanoo.Muutama vuosi sitten Alén työskenteli Suomessa, sillä ohjaaja Aku Louhimies roolitti hänet suuren suosion saaneeseen Tuntematon Sotilas -elokuvaansa. Sotamies Rahikaista näytellyt Alén sanoo edelleen elokuvaroolin olleen hänen tähänastisista töistään paras kokemus. Kotimaassa yli miljoonaa katsojaa kahminut elokuva sai suitsutusta kunnes runsas vuosi sitten Louhimiehelle tuli lunta tupaan. Suomalaisnäyttelijät kritisoivat ohjaajan työskentelytapaa niin Tuntemattomassa kuin miehen aiemmissa elokuvissa.Andrei Alén ei oikein ymmärrä muiden näyttelijöiden kritiikkiä.– Aku loi turvallisen ja luovan työilmapiirin. Meistä näyttelijöistä tuli todellinen joukkue ja siinä ilmapiirissä oli poikkeuksellisen hyvä ja helppo näytellä. Mielestäni tämä näkyy myös elokuvassa, Alén sanoo kiitollisena.Andrei myöntää olleensa yllättynyt kuullessaan kritiikkiä elokuvan teon jälkeen.– Mielestäni huhut eivät ole millään tavalla vastanneet omakohtaisia kokemuksiani Akun kanssa työskentelemisessä, Alén painottaa.Alénilla on kokemusta ja perspektiiviä, sillä hän on aiemmin työskennellyt useiden brittiohjaajien kanssa. Toki hän sanoo kaikkien ohjaajien olevan erilaisia, mutta mitä kauemmin tekee jonkun ohjaajan kanssa töitä, sitä syvemmäksi ja tarkemmaksi yhteistyö muodostuu.– Brittiohjaajat ovat ohjausetiketissään yltiökohteliaita, mikä sopii heidän kulttuuriinsa. Briteissä ja Irlannissa pidetään kiinni tiukasta hierarkiasta ohjaajan ja muun työryhmän välillä, hän kertoo.Andrei pudistelee päätään, kun hän muistelee suomalaisen toimittajan viime syksyistä yhteydenottoa BBC:lle. Aku Louhimies oli palkattu uuden sarjan ohjaajaksi. Toimittaja oli varoittanut BBC:tä ja kysellyt, että tietääkö kenet ja millaisen toimintatavan omaavan miehen yhtiö on palkannut. Suomalaistoimittajan soitto johti siihen, että Louhimies hyllytettiin.– Minäkin siinä menetin kansainvälisen ison roolin samoin kuin moni muu Louhimiehen sarjaan ajattelema suomalaisnäyttelijä, Alén harmittelee.– Minä en voi kertoa, keitä muut ovat. Ehkä he itse tulevat esiin tai Aku joskus paljastaa heidän nimensä.Andrei on ollut jälleen Louhimiehen ohjauksessa. Äskettäin päättyivät RIG 45-tv-sarjan filmaukset Irlannissa. Sarja on naisjohtoinen moderni murha­trilleri, jossa on monikansallinen näyttelijäryhmä.– Roolini on öljynporauslautalla työskentelevä englantilainen herrasmies. Olen iloinen, että suomalaisetkin pääsevät tutustumaan työhöni tämän kansainvälisen sarjan kautta. Vuoden 2020 alussa ensi-iltaan tuleva RIG 45 on Pohjoismaiden isoimpia ja kalleimpia tuotantoja, Alén paljastaa.Andrein lisäksi sarjassa nähdään muun muassa Natalie Gumede Rune Temte ja Gary Lewis . Alén huomauttaa kaikkien näyttelijöiden arvostaneen Louhimiestä ja tämän ohjaustyyliä.– Garyn tapaaminen ja hänen kanssaan työskenteleminen on ollut yksi urani miellyttävimpiä kokemuksia. Hän on upea ihminen, Alén hehkuttaa.Andrei Alénin ura on nyt nousukiidossa. Hänet nähdään seuraavaksi Roba-tv-sarjassa poliisilaitoksen uutena johtajana, kesäkuussa hän matkaa mahdollisesti Tokioon Tuntemattoman ensi-iltaan ja syksyllä valkokankaille on tulossa Jude Law'n tähdittämä The Nest, jossa Andreilla on rooli.

Mutta ehtiikö komea ja työteliäs mies lainkaan seurustella?

– Olen yrittänyt tehdä vaikutuksen erääseen ihmiseen – vielä onnistumatta. Kyseessä on kuitenkin sen verran poikkeuksellisen sielukas ihminen, että vielä en lannistu. Uskon kovaan työhön, hän naurahtaa.