Jarkko ja Laura voittivat Suomen euroviisukarsinnat 50 vuotta sitten ja katosivat eturivin artistien joukosta – rakkaus on kuitenkin kestänyt: ”Kuulumme yhteen”

Viihde

Jarkko ja Laura voittivat Suomen euroviisukarsinnat 50 vuotta sitten ja katosivat eturivin artistien joukosta

Siitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Vuonna

https://www.is.fi/haku/?query=marion

Euroviisut

Vuonna

Mutta





Päätös

Elämä

Jarkko