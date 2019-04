Löytyykö kotoasi näitä? Aki ja Heli Palsanmäki järjestävät maailman suurimman Muumi-huutokaupan – muumimukeista parhaimmillaan 9 000 euroa

Viihde

Löytyykö kotoasi näitä? Aki ja Heli Palsanmäki järjestävät maailman suurimman Muumi-huutokaupan – muumimukeist

Muumipeikko





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos





jäällä, Pikku Myy liukumäessä, Niiskuneiti ja runoilija. Näitähän riittää, muumimukeja. Melkoisen monessa keittiössä tai työpaikan kahvihuoneessa juodaan aamusumpit pientä, pyöreää ja valkoista satuhahmoa tuijotellen.Myös aika moni on laittanut rutkasti rahaa kiinni näihin Arabian valmistamiin ja pääosin Tove Slotten https://www.is.fi/haku/?query=tove+slotten suunnittelemiin keramiikkamukeihin. Kuvat ovat toki alun perin Tove https://www.is.fi/haku/?query=tove ja Lars Janssonin https://www.is.fi/haku/?query=lars+janssonin piirtämiä.Ensimmäiset Muumi-teemaiset astiat valmistettiin jo 1950-luvulla, mutta nykyisten muumimukien tuotanto aloitettiin vuonna 1990.1950-luvun mukit ovat tänä päivänä äärimmäisen harvinaisia keräilykohteita. Niitä on kaupan hyvin harvakseltaan. Mukien hintataso vaihtelee niiden kunnosta riippuen, mutta lähtöhinta on taatusti tuhansia euroja.Fazer-muumimuki on se kaikkien aikojen harvinaisin ja kallein muumimuki. Muki oli Karl Fazer Cafén tekemä tilaus, joka sai alkunsa Fazerin arkistosta löytyneestä Tove Janssonin piirtämästä joulumainoksesta.muumimukit kolahtavat, pääsiäisenä kannattaa ajella Tervatehtaantielle Uuraisten Hirvaskankaalle. Aki https://www.is.fi/haku/?query=aki ja Heli Palsanmäki https://www.is.fi/haku/?query=heli+palsanmaki järjestävät näet sunnuntaina 21. huhtikuuta Muumi-huutokaupan, jossa myydään muumimukeja.Eikä homma pelkkiin mukeihin jää, Huutokauppakeisari huomauttaa.– Myymme ainoastaan Muumi-tuotteita, mutta mukien lisäksi löytyy muumikulhoja, muumilautasia, muumiverhot ja muumiaiheisia kattovalaisimia, Pikku Myy -kultaraha sekä hopearahakokoelma. Yhteensä tuotteita on huudettavana noin 250 kappaletta.Eikä siinä vielä kaikki, kuten Ostos-Tv:ssä tavataan sanoa.– Myytävänä on myös Markku hoitaa -ohjelmasta tutun Timon https://www.is.fi/haku/?query=timon moottorisahalla veistämä Muumipappa, Nuuskamuikkunen ja Pikku Myy, Aki lupaa.

Mutta ne muumimukit. Mitähän mahtaa olla tarjolla?

Kaikkien





Mikä





Aki

Aki