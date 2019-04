Viihde

Vesa Keskisen äidillä aivoinfarkti – ”Kyllä laittoi mielen nöyräksi”

Ilta-Sanomat oli torstaina iltapäivällä Vesa Keskisen kanssa yhteydessä työasioissa. Vielä silloin ei ollut tietoa huolestuttavasta tilanteesta. Myöhemmin illalla tuli Vesa Keskiseltä viesti:– Äitini sai aivoinfarktin. Hän on hoidettavana Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa, Vesa Keskinen kertoi.Vesa Keskinen kertoi, että muut työasiat unohtuivat.– Ovat kaukana ajatuksista, Keskinen kertoi.Kaarina Keskinen kiidätettiin ambulanssilla sairaalaan. Hän pystyi laittamaan itse viestin tilanteesta Vesa Keskiselle. Tilanne ei ehkä ole kaikkein huolestuttavin.– Äitini kai selviää, Vesa Keskinen sanoo.Vesa Keskisellä on itselläänkin ollut huolia ja murheita terveyden kanssa. Hänen sydämensä rytmiä on useaan kertaan saatettu oikealle tolalle sähkön avulla, viimeksi aivan hiljakkoin.