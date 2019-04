Salkkari-Ulla kertoo näyttelijöiden sisäpiirin mahtavasta aprillijekusta yli 40 vuotta sitten – tällaisia piloja ei tänä päivänä tapahdu

Viihde

Salkkari-Ulla kertoo näyttelijöiden sisäpiirin mahtavasta aprillijekusta yli 40 vuotta sitten – tällaisia pilo

Aprillipäivä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aprillipilojen









Hyvin

Salkkari





Sosiaalinen





https://www.instagram.com/p/BhHc2v1AI5s/

Yhtä