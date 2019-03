Uskoisitko Miss Hot Rod -kisaaja Roosaa, 24, rekkakuskiksi? Näin hän kertoo työstään: ”Aika paljon tulee katseita”

Viihde

Hot Rod 2019 -tittelistä kilpaileva Roosa Ervasti https://www.is.fi/haku/?query=roosa+ervasti elää kiireistä kevättä.Noin vuosi sitten yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi valmistunut 24-vuotias raisiolainen perusti syksyllä oman kuljetusalan yrityksensä. Nyt hän on mukana missikisassa, joka huipentuu pääsiäisenä American Car Show’ssa pidettävään finaaliin.Lisäksi hän on aloittamassa taas koulunkäynnin.– Lähden opiskelemaan automaalariksi. Sain juuri tietää, että pääsen kouluun. Se tuli vähän yllätyksenä. Kuljetusala ja automaalarin työt ovat olleet kaksi haavetta, joten päätin sitten toteuttaa ne molemmat samaan syssyyn, Roosa sanoo ja hymyilee.kuljetusalalla on vastannut odotuksia, vaikka Ervasti toteaakin olevansa vielä ummikko.– Se on mielenkiintoista hommaa, josta tykkään. Se on ollut haave jo siitä lähtien, kun peruskoulu loppui. Olisin jo silloin halunnut lähteä logistiikka-alalle, mutten uskaltanut.– Toteutin sen haaveen nyt aikuisiällä. Oman yrityksen olen aina halunnut. Isällänikin on ollut kuljetusyritys, niin ehkä se tulee sieltä.Missi, rekkakuski ja automaalari. Harvinainen yhdistelmä.millaisia ovat reaktiot, kun Roosa Ervasti parkkeeraa Scaniansa vaikkapa huoltoaseman pihaan?– Aika paljon tulee katseita, hän hymähtää.– Ja jos menen purkupaikoille, niin pienikokoisena naisena siellä helposti kyseenalaistetaan. Toiset tekisivät työt mielellään puolestani. Naisia vähän paapotaan ja luullaan, ettei osata työtä. Olen nainen, mutta se ei tarkoita etten osaisi tehdä töitäni.

Kuinka paljon se ärsyttää?

Entä





– Ei se oikeastaan enää. Aluksi ärsytti tosi paljon. Toisaalta se oli kivaa, että jos tarvitsi apua, niin sitä myös sai.Puoliperävaunulla varustettua Scaniaa kuljettavan Ervastin toistaiseksi pisin työtehtävä oli parin viikon reissu Göteborgiin alkuvuodesta.Matka Ruotsiin ajoittui tammikuuhun, jolloin Etelä-Suomessa tuiskusi lunta oikein kunnolla.– Siellä oli tosi mahtavaa. Suomeen verrattuna siellä oli lämmintä, varmaan kymmenisen astetta, ja lumesta ei ollut tietoakaan.Kuljettamistaan lasteista Ervasti ei luonnollisesti voi kertoa tarkkoja yksityiskohtia.– En ole kuljettanut ollenkaan elintarvikkeita. Kappaletavaraa oikeastaan, hän kertoo töistään.sitten Miss Hot Rod -kisa? Yli 40 000 Instagram-seuraajan Ervasti kiilasi eilen Ilta-Sanomien verkkosivujen lukijaäänestyksen kärkipaikalle.Kilpailuun osallistuminen on näkynyt heti hänen sosiaalisen median tileillään. Kaveripyyntöjä ja seuraajia satelee.Kisasta Ervasti sanoo hakevansa ennen kaikkea kokemuksia.– Tässä saa tutustua mahtaviin ihmisiin. Pääpiirteittäin mielessäni on koko tämä kokemus. Ja jos jotain jatkomahdollisuuksia, kuten erilaisia työtarjouksia tulee, niin niitäkin pidän silmällä.Erilaisia promotöitä hän on tehnyt jo pitkään, joten tämäkin ala on sikäli tuttu.– Tämä on periaatteessa jo kuudes vuosi.Miss Hot Rodin kruunaukseen on kolme viikkoa.

Mitä voitto merkitsisi sinulle?

– Olisihan se iso juttu ja hienoa, varsinkin kun taso on näin kova. Enemmän olen kuitenkin vain kokemuksen takia mukana. Niin isoa voitonhalua minulla ei ole, enemmän merkitsee tämä yhteinen kokemus.