Tiedätkö, ketkä suomalaiset julkkikset ovat sukua toisilleen? Testaa ja katso, oletko yhtään perillä viihdetaivaan tähdistä

Tiedätkö, ketkä suomalaiset julkkikset ovat sukua toisilleen? Testaa ja katso, oletko yhtään perillä viihdetai













<section><h2><p>Tiedätkö, ketkä julkkikset ovat sukua toisilleen?</p></h2><p><p>Testaa IS:n testillä, kuinka hyvin olet perillä julkkiksista!</p></p></section><section><h2><p>Kuka on Uniikin eno?</p></h2></section><section><h3><p>Kuka on Tuomas Holopaisen täti?</p></h3></section><section><h3><p>Kenen lapsenlapsenlapsi metallimuusikko Lauri Porra on?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on Tale Taalasmaata näyttelevän Emilin äiti?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on Joonas Saartamon äiti?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on Roope Salmisen isoisä?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä sukua Laura Malmivaara ja Malla Malmivaara ovat toisilleen?</p></h3></section><section><h3><p>Mitä sukua Sami Hedberg on Iina Kuustoselle?</p></h3></section><section><h3><p>Kuka on Manuela Boscon eno?</p></h3></section><section><h2><p>Olen surkea julkkistietäjä.</p></h2></section><section><h3><p>Olen kelpo tietäjä.</p></h3></section><section><h3><p>Olen hyvä tietäjä.</p></h3></section><section><h3><p>Olen loistotietäjä! </p></h3></section>