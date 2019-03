Miss Plus Size -finalistit hehkuvat itsevarmoina upeissa kuvissa – yksi heistä saa tänään kirkkaimman kruunun: ”Olen muodokas ja sinut sen kanssa”

Viihde

Miss Plus Size -finalistit hehkuvat itsevarmoina upeissa kuvissa – yksi heistä saa tänään kirkkaimman kruunun:





Niina Luukkonen, 28v, 168cm, Lappeenranta

Anu Mod, 34v, 167cm, Vantaa





Riina Koskinen, 33v, 169cm, Seinäjoki





Miina Varjonen, 22v, 171cm, Nokia





Laura Heinovaara, 37v, 169cm, Nokia





Eveliina Heiskanen, 26v, 169cm, Kouvola





Laura Välimaa, 25v, 176cm, Panelia





Anna Sivén, 30v, 162cm, Nurmijärvi





Lea Mansikkaviita, 39v, 169cm, Iittala





Tuulia Kovanen, 36v, 157cm, Espoo