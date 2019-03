Viihde

Vau, mikä viihteellinen superperjantai ISTV:ssä – katso koko ilta suoria lähetyksiä!

Klo 19:30-20:00 Tyrantti

Klo 20:00-20:30 tauko

Klo 20:30-21:10 Arion

Klo 21:10-21:40 tauko

Klo 21:40-22:25 CyHra

Klo 22:25-22:55 tauko

Klo 22:55-00:25 Battle Beast

Luvassa on gaalojen glamouria, missikisa, viihteellistä urheilua ja illan lopuksi raskasta rokkia.Tässä on kattaus perjantain iltapäivästä myöhään iltaan asti lähetysten alkamisjärjestyksessä. Pääset katsomaan lähetyksiä alla olevista videoruuduista tai painamalla kyseisen tapahtuman otsikossa olevaa linkkiä.Suomen elokuva-ala palkitsee vuoden parhaita teoksia ja tekijöitä Helsingissä. ISTV on Jussi-gaalan punaisella matolla vastaanottamassa kutsuvieraita.Suomen radioala palkitsee vuoden parhaita tuotantoja ja tekijöitä Helsingissä. ISTV on Radiogaalan punaisella matolla vastaanottamassa kutsuvieraita.Viihteellisen amerikkalaisen vapaapainin eurooppalaiset niminaiset ja -miehet ottavat mittaa toisistaan kehässä Helsingissä.Vanajanlinnassa kruunataan uusi Miss Plus Size kymmenen upean kaunottaren joukosta.Suomalaisen metallitaivaan nouseva tähti Battle Beast heittää kiertueen avauskeikkansa Helsingissä. Illassa nähdään tukeva kattaus raskasta metallia, sillä ennen pääesiintyjää lämmittelijöinä nähdään ruotsalainen superyhtye CyHra, juuri Emma-ehdokkaaksi valittu Arion ja Suomen hevitaivaan lupaus Tyrantti. Lähetyksen alustava aikataulu on:Radiogaalassa palkitaan vuoden radion tekijät ja esiintyjät. Lavalla gaalayleisöä ja ISTV:n katsojia viihdyttävät huippuartistit, mm. Pyhimys, Gasellit ja JVG. Gaalan juontavat YleX:n Viki ja Köpi.