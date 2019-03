Mötley Crüen törkeän tarinan kertova elokuva on nyt julki – Tommy Lee muistelee bändin sikailua Suomessa: alastomia naisia kylpyamme täynnä

Viihde

Mötley Crüen törkeän tarinan kertova elokuva on nyt julki – Tommy Lee muistelee bändin sikailua Suomessa: alas





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mötley Crüe -yhtyeen törkeä tarina on tehty elokuvaksi. Netflixissä saa tänään perjantaina ensi-iltansa The Dirt, joka perustuu samannimiseen kirjaan. Neil Straussin https://www.is.fi/haku/?query=neil+straussin teos on suomennettu nimellä Törkytehdas.Los Angelesin 1980-luvun glam rock -bändien ykköskaartiin kuuluneen Mötley Crüen levyjä on myyty sata miljoonaa kappaletta. Bändin ansiot rockin historiassa ovat kuitenkin paljolti muita kuin musiikillisia: Törkytehdas nosti yhtyeen seksiä, huumeita, rock’n’rollia ja kuolemaa sisältäneen tarinan rokkibändin perusmalliksi. Ainakin 1980-luvun West Hollywoodissa rokkiin kuului se, että aivot turrutetaan nautintokeskukseksi – ja sitten annetaan mennä.Mötley Crüe antoi totisesti mennä. Bändi eli sekoilun ytimessä niin, että musiikki tuntui jäävän sivuseikaksi.Straussin kirjassa, ja siitä nyt kuvatussa elokuvassa, tuo huuruinen tarina kerrotaan tarkasti.IS:n haastattelema Mötley Crüen rumpali Tommy Lee, 56, on elokuvasta suorastaan haltioitunut.– It’s fucking amazing, it’s fucking incredible, man, hän huutaa puhelimeen heti haastattelun aluksi.

Mikä tekee elokuvasta noin ”hämmästyttävän ja uskomattoman” hyvän?





– Tarkkuus yksityiskohdissa on uskomatonta. Heti alussa tuntuu kuin olisi takaisin vuodessa 1981. Asunnot, autot, puhelimet... kaikki on juuri sellaista kuin silloin. Ohjaaja on tehnyt kauttaaltaan hyvää työtä näyttelijävalinnoista lähtien.

Onko rohkeus riittänyt? Onko asiat esitetty sellaisina kuin te ne elitte? Onko seksiä, huumeita ja väkivaltaa yhtä paljon kuin tosielämässä – tai Neil Straussin Törkytehdas-kirjassa?

– Ihan rehellisesti sanottua: minusta elokuva on parempi kuin kirja. Yleensä on niin, että kun menee katsomaan kirjaan perustuvaa elokuvaa, pettyy. Kirja on parempi. Nyt ei mielestäni ole niin. Kirjaa lukiessaan käyttää aina mielikuvitustaan, mutta nyt tapahtumat loihditaan silmien eteen uudelleen, aitoina. Olen nähnyt paljon bändien tarinoita elokuvina, ja monet niistä ovat olleet todella syvältä. Mutta tämä ei ole!

Kuinka totta tarinat sitten ovat – niin kirjassa kuin elokuvassakin?





– Ne ovat totta alusta loppuun. Vanhat fanimme elokuva ja kirja vievät takaisin menneisyyteen. Ja uudet fanit, sanotaan vaikkapa 18-vuotiaat tytöt ja pojat, jotka eivät ole eläneet tuota aikaa, he saavat ihmetellä: ”Holy shit, oliko se tosiaan tuollaista silloin joskus”, Lee eläytyy.– En tarkoita, että tuosta kaikesta on jo sata vuotta, mutta 1980-luvun alku oli täysin eri aikaa kuin nykyinen – kaikki oli meille vapaata: ei ollut pelkoa aidsista eikä kondomeja käytetty, huumeita oli kaikkialla. Tuli toki avioeroja ja kolareita, mutta kaikki oli niin hullua, että tämän päivän nuorista saattaa tuntua siltä, että he jäivät hyvien bileiden ulkopuolelle.

Pidätkö ihmeenä sitä, että kukaan teistä ei kuollut?

– Mietin nykyisin usein, miten oikein klaarasimme kaiken. Miten ihmeessä selvisimme hengissä kaikesta, mitä tapahtui? Se on ihme.Yhtyeen laulaja Vince Neil https://www.is.fi/haku/?query=vince+neil ajoi autoa juopuneena, kun suomalaisbändi Hanoi Rocksin englantilainen rumpali Razzle https://www.is.fi/haku/?query=razzle kuoli joulukuussa 1984. Lisäksi yhtyeen jäsenet hakivat rajoja kovien huumeiden käyttäjinä, mutta selvisivät yliannostuksistaankin.

Tommy Lee, kadutko henkilökohtaisella tasolla mitään?





– Meille sattui paljon surullisia asioita, mutta myös hauskoja ja hillittömiä. Elokuvassa kuvataan nuo kuopat ja kohokohdat – ja kaikki siltä väliltä. Se on hyvin avoin ja todenmukainen. Tuo kaikki on tehnyt minusta sellaisen kuin nyt olen. En kadu mitään.Suomessa ”Mötikät” vieraili jo 1980-luvulla useasti. Rumpali Tommy Lee muistaa ensimmäisen visiitin hyvin.– Tapasimme koko joukon suomalaisia tyttöjä. Keikan jälkeen menimme hotelliin, jossa oli valtava kylpyamme. Joimme kaikki itsemme humalaan, riisuimme vaatteemme ja menimme kylpyyn. Kun tällaista tapahtuu, tulee fiilis, että onpa mahtava paikka – tänne meidän on tultava tänne jatkossa usein, hän kertoo.– Ja eikö niin, että osasta Suomea voi nähdä Venäjälle? Kun olimme Suomessa ensimmäistä kertaa emme tietenkään olleet vielä käyneet siellä esiintymässä. Tuntui ihmeelliseltä, että olimme niin lähellä Neuvostoliittoa.

Noista ajoista maailma on muuttunut paljon, myös #metoo-liikehdinnän myötä. Arveletko, että Mötley Crüen jäsenten nimet olisivat tulleet esille, jos 1980-luvulla olisi ollut #metoo?

– Oh my God! Nikki https://www.is.fi/haku/?query=nikki Sixx https://www.is.fi/haku/?query=sixx , basisti) ja minä puhumme tästä koko ajan: ”Meidäthän olisi murhattu!”. Silloin kenelläkään ei ollut matkapuhelimia. Meillä oli bileitä keikkabusseissa ja lentokoneissa aivan koko ajan. Jos sieltä olisi halunnut kuvia, olisi pitänyt olla mukana kertakäyttökamera tai sen ajan analoginen kamera – eikä ollut mitään Instagramia tai Facebookia niiden kuvien levittämiseen. Nyt on.– Tavallaan säälin nykybändejä, sillä heillä ei ole mitään mahdollisuuksia pitää hauskaa sillä tavoin kuin me pidimme. Saatoimme tehdä mitä tahansa – ja olla varmoja, ettei se ole seuraavana päivänä Instagramissa. Se oli ihanaa! Mutta nykyisin meidät teurastettaisiin niistä kaikista typeristä paskatempuista, joita teimme, Lee sanoo.– Nykyisin pitää pyytää, ettei kukaan salakuljeta puhelinta mihinkään henkilökohtaiseen tilanteeseen. Ja jos ulkona haluaa liikkua rauhassa, pää pitää olla huputettuna.

Onko suhtautumisesi naisiin muuttunut?





– On. Moni asia on muuttunut myös hyvään suuntaan. Mielestäni on coolia, että naiset ja miehet ovat tasa-arvoisempia. Kaikkien pitäisi olla keskenään tasa-arvoisia – ihmisiähän tässä ollaan.Jäähyväiskiertueellaan Helsingissä runsaat kolme vuotta sitten esiintynyt Mötley Crüe ei ole tuon kiertueen jälkeen esiintynyt.

Mitä pitäisi tapahtua, että tekisitte comebackin?

– En tiedä voiko sitä kutsua comebackiksi, mutta tämän elokuvan innoittamana kukin meistä tahoillaan alkoi haluta tehdä uutta musiikkia. Ja niinpä olemme nyt levyttäneet muutaman biisin. Mutta sellaisesta paluusta ei ole kyse, että lähtisimme taas keikoille. Kun teimme viimeisen keikan, emme sanoneet, että emme enää tekisi uutta musiikkia. Lopetimme kiertueet. Uusien biisien tekeminen elokuvaan oli kyllä taas oikein mukavaa.

Kaipaatko kiertueita?

– Myönnän kaipaavani niitä. Kun soittaa suunnilleen joka ilta pari tuntia, kunto nousee korkealle ja pysyy siellä. Keikan aikana soittamiseni vastaa noin 12 mailin (19,3 kilometrin) juoksulenkkiä. Se on niin fyysistä.

Miten sitten nyt pidät itsestäsi huolta?

The Dirt – Törkytehdas -elokuvan ensi-ilta Netflixissä perjantaina 22. maaliskuuta.