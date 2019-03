Viihde

Studio: Sara Chafakia kiusattiin ulkonäön takia jo päiväkodissa – "Arvostelusta ei ikinä pääse"

Vuoden 2012 Miss Suomivieraili tiistaina MTV3:n Studio-ohjelman suorassa lähetyksessä kertomassa suhteestaan ulkonäköön.Sara nousi julkisuuteen Miss Suomen myötä, mutta matka kohti hyvää itsetuntoa on vienyt vuosia. Sara koki kiusaamista jo päiväkodissa 90-luvulla ja myöhemmin peruskoulussa.Saran isä on marokkolaistaustainen. Monet kiusaajat tarttuivatkin hänen tummiin piirteisiinsä.- Meitä ulkomaalaistaustaisia oli vähän, ja meitä nimiteltiin ja syrjittiin ulkonäkömme perusteella. Se jatkui peruskoulussa. Olen saanut kuulla kaikkea. Päiväkodissa sana ”neekeri” herätti kysymyksiä, ja kotona kysyin äidiltäni, mitä se mahtoi tarkoittaa, Sara kertoi ohjelmassa.Teini-iässä Sara joutui silmätikuksi ulkonäkönsä vuoksi.- Joitain tyttöjä ärsytti, jos minulla oli jotain kivaa päälläni. Laittautuminen alkoi kiinnostaa yläkoulussa, ja minua kutsuttiin muun muassa pissikseksi ja meikkipossuksi, Sara kertoi.Saran ulkonäköä kommentoidaan paljon sosiaalisessa mediassa. Ajoittain hän saa Instagram-tilillään julkaisemiinsa kuviin erittäin ilkeitä kommentteja. Saran mukaan ulkonäön arvostelusta ei ikinä pääse.- Vanhemmiten olen tajunnut, ettei sille voi mitään. Hyväksyn sen, enkä ole asian kanssa yksin. Ei ole minulta pois, jos joku arvostelee minua. Aikaisemmin otin asiat henkilökohtaisesti. Olen tyytyväinen ulkonäkööni ja tiedän, mitä olen.Plastiikkakirurgia ja muut kauneusoperaatiot ovat menestyvä bisnes, ja erilaiset operaatiot ovat yleistyneet huomattavasti viime vuosina. Sara ei ole suunnitellut käyvänsä kauneusoperaatioissa, mutta ne eivät ole täysin poissuljettu vaihtoehto.- Ehkä osaan vastata tuohon kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Rajani menee siinä, että näytän yhä itseltäni. En usko tekeväni operaatioita, jotka muuttavat minut täysin. Pysyn siinä, että tulevat lapseni tunnistavat, että he ovat minun, Sara sanoi.Pukeutumisessa Sara vähät välittää siitä, mitä muut ajattelevat.– Mukavuudenhaluinen olen aina ollut. Pukeutuminen ei ole koskaan ollut minulle sillä tavalla kannanotto. Vedän arjessa hupparin ja legginsit päälle, Sara totesi.