Lähes tuhat lasketteli vähäpukeisina kosteissa olosuhteissa – bikini- ja uimahousuväki jahtasi maailmanennätystä

Дождь, холод, купальники!! Оно того стоило!! Юхууууу💣🖤💣🖤💣 . . . #boogelwoogel#бугельвугель#boogelwoogel2019#бугельвугель2019#карнавальныйспуск#розахутор#snowboardby #snowboardgirls#minsk#snowboarding #snowboarder #snowladieshttps://www.instagram.com/p/BvELemHHGSl/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_control

A post shared by @ valortyhttps://www.instagram.com/valorty/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_loading_state_control on Mar 16, 2019 at 3:09am PDT