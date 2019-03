Viisukuningatar Conchita Wurst, 30, laittoi tyylinsä kertaheitolla uusiksi – keikistelee uudella videolla liki tunnistamattomana

Viihde

Viisukuningatar Conchita Wurst, 30, laittoi tyylinsä kertaheitolla uusiksi – keikistelee uudella videolla liki

Conchita Wurst on jatkanut musiikkiuraansa euroviisujen jälkeen. Nyt mies on julkaissut videon, jossa hän esiintyy lähes tunnistamattomana.

