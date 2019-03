Viihde

Horoskooppi 21.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kärsivällisyytesi itsesi suhteen on koetuksella. Katkeamispisteen välttääksesi sinun on todella pantava jäitä hattuun. Älä mieti milloin etsikkoaikasi on. Se on pian.Elämän sykli palauttaa erään tilanteen siihen, että sinä seisot tienristeyksessä ja taas on tehtävä valinta. Viisaan valinnnan rinnalla kulkee myös toimien ripeys.Vaihtele sopivasti työn, muun maailman, kodin ja lähimpien välillä. Siinä ei ole kyse moniosaamisesta vaan elämän viisaasta monipuolistamisesta.Selkäsi takana puuhataan ikäviä asioita. Puhdista peli toimimalla nopeasti. Kerro eräille heti, miltä asia sinusta tuntuu. Hämmennys hälvenee.Näet erään kasvoista, että olet onnistunut tekemään häneen vaikutuksen. Tuosta asiasta ei todellakaan kannata tehdä numeroa vaan jatka samalla tahdilla ja yritä unohtaa muu.Matkasi kulkee metri metriltä, askel askeleelta. Hitaus on näennäistä, kun maisemat kuitenkin vaihtuvat kaiken aikaa. Päämäärä ja liike ovat nyt yhtä tärkeitä.Erään ratkaisut kummastuttavat sinua nyt, kun tunnet kokonaisuuden. Hänen tarkoituksensa oli hyvä, mutta pitikö perille päästä noin mutkikkaan matkan kautta?Riita ei ole vaihtoehtojen listalla, kun alat miettiä suhdettasi erään tekemiin virheisiin. Korjatkaa ensin yhdessä vahingot ja katsokaa sitten huolella tilanne.Mene pienillä iloilla eteenpäin. Jos et pääse nyt kuuseen, niin katajastakin näkee kauemmas kuin paljaalta maalta. Ja se kuusi odottaa kiltisti valloitustasi.Tilanne on ohi, ja elämäsi sujuu taas normaalisti. Olet saanut arvokasta oppia, jota pääset pian soveltamaan omaankin arkeesi.Sisäinen äänesi antaa ristiriitaisia viestejä tietystä asiasta. Joko asia on samantekevä tai sitten sinun on oltava tavallistakin tarkempi päätöksessäsi.Olet löytänyt oikean asenteen ajankäyttöösi. Ystäväsi seuraa silmä kovana onnistumistasi, sillä hänellä tuo asia tuntuu olevan enemmän hakusessaan.