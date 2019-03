Viihde

Horoskooppi 20.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sääntöjen mukaan on hyvä elää. Ne tekevät kaikesta selkeämpää. Siinä vaiheessa, kun osaat säännöt, niin turvallinen poikkeamakin on suotavaa.Pidä jatkuvasti pientä painetta yllä tietyissä asioissa. Huomaat oikeasti miten paljon tehokkaampaa kaikki työskentely silloin on.Rahan eteen on tehtävä töitä. Raataaminen ei ole kivaa, mutta mielekkään työn tekeminen on. Työtapojakin muuttamalla voi saada ihmeitä aikaan.Sinulle on suotu tärkeitä ystäväsuhteita. Pidä niistä huolta kuin keväisistä pienistä taimista. Ystävän käsi ja katse antaa niin paljon voimaan!Nyt jos hätiköit, pilaat eräiltä paljon. Pidä siis kieli keskellä suuta ja jalka jarrun vieressä. Pelissä on omaltakin osaltasi tärkeitä juttuja.Neljännesvuosi on joko pitkä aika tai sitten lyhyt. Kyse on tapahtumaperspektiivistä. Tee tavoitteeesi sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä ja tarkista matkalla niitä.Sinua yritetään houkutella mukaan juttuun, jonka aavistat epäonnistuvan. Miksi siis hypätä uppoavaan laivaan, kun voit seilata vieressä myös toisia auttaen?Sinua kannustetaan tekemään vain asioita, joista nautit. Entä sitten, kun kaikki pullan rusinat on syöty? Nauti siis elämästä pala palalta, niin kaikki maistuu paremmalta.Älä yritä nyt hypätä liikkuvasta junasta. Olet ryhtynyt leikkiin ja se on kestettävä. Pitkäjänteisyytesi vahvistuu päivä päivältä.Jakamistalouden jaloin muoto on asioiden yhdessä tekeminen. Aloittakaa ystäviesi kanssa iso projekti ja ryhtykää toteuttamaan sitä kaikin keinoin.Nyt ei pidä vilkuilla kelloa. Hyvin tiedät, miten paljon aikaa tiettyyn tehtävään menee. Kellon katsominen ja turhan miettiminen hajoittavat vain ikävästi.Kriittisyytesi saa ystäväsi takajaloilleen eikä hän ymmärrä, että taustalla on sinun osaltasi puhdas huoli ja hänestä välittäminen. Yritä muotoilla viestisi uudestaan.