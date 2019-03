Viihde

Horoskooppi 19.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kuulet houkutusten seireenin laulun. Jälleen kerran sinun sinnikkyytesi on puntarissa. Nyt et enää löydä lohturuoan tai -juoman tarvetta, mikä kertoo sinun olevan voitolla.Oikeasti pidä omat asiasi omana tietonasi ennen kuin saat jäsenneltyä ne koko maailman punnittaviksi. Hyvä itsetunto on nyt paras matkakumppanisi.Yhdessä vietetty aika on aina laatuaikaa riippumatta paljoakaan siitä, mitä teette. Toisaalta ole jokaisessa tilanteessa koko sydämestäsi.Katso tähtiä ja kurkota niihin. Älä jähmety näennäisesti realistisiin haaveisiin vaan toivo oikeasti sitä, mitä tahdot. Universumi antaa energian.Sinun ei todellakaan tarvitse sietää eräiden taholta tulevaa huonoa käytöstä. Jos kyse on työpaikasta, tee valitus. Jos kyse on ystävistä, sano suoraan, miltä se tuntuu.Lähiympäristösi kaipaa kunnon tuuletusta ja siivoamista. Pidä sekä sisäisen että ulkoisen maailmasi siivoustalkoot yhdessä yksin sinun kanssasi.Käske erästä siivomaaan suunsa. Jos muutosta ei tule, Sen siivoa hänen jälkensä elämästäsi, joka jatkuu sitten laadullisesti parempana ilman häntä.Nokka vastatuuleen ja menoksi. Luota itseesi ja kykyihisi, jotka ovat nyt aivan toista luokkaa kuin silloin, kun yritit ja epäonnistuit. Universumi on nyt puolellasi.Ruokahalu kasvaa syödessä, mutta on vielä tärkeämpää osata lopettaa oikeaan aikaan. Jos sinusta tuntuu, ettet pärjää elämän taitolajeissa, niin tiivistä harjoittelua.Lupaa vain sen verran, mihin sinulla on nyt mahdollisuus. Kauempaa katsoen se ei näytä paljolta, mutta tärkeintä on pitää se, minkä lupaa.Sinusta tuntuu siltä, että olet joutunut paitsioon eräiden taholta. Selvitä kuitenkin tilanne juurta jaksaen ennen kuin alat nostaa meteliä asiasta.Ystäväsi yrittää kiemurrella eroon erääsä häntä kummalla tavalla kiehtovasta asiasta. Ole hänen tukenaan, sillä se helpottaa myös yhteisen päämäärän saavuttamista.