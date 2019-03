Viihde

Tässä ovat Putouksen sketsihahmot: ruskeaa tulevaisuutta, ”pilistelyä” ja muuuutosta – mikä on suosikkisi?

https://www.is.fi/haku/?query=ernest+lawson

https://www.is.fi/haku/?query=christoffer+sandberg

Tässä ovat Putouksen sketsihahmot:

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy