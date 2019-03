Dallas-hurmuri Patrick Duffy täyttää 70 vuotta! Näyttelijän värikäs elämä on ollut täynnä käännekohtia: kohuliitto, vanhempien murha...

Viihde

Dallas-hurmuri Patrick Duffy täyttää 70 vuotta! Näyttelijän värikäs elämä on ollut täynnä käännekohtia: kohuli

Rakastui naimisissa olevaan naiseen





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Supertähteys ja kosteat Suomen-vierailut









Lähtö Dallasista – ja paluu





Vanhemmat murhattiin





Dallasin loppu





Dallasin paluu





Vaimon kuolema

Lähteet: IS Arkisto, Independent, Town & Country, Patrick Duffyn Twitter-tili.