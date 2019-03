One Direction-tähden suuri suru: Teini-ikäinen pikkusisko menehtyi yllättäen – äidin kuolemasta vasta kaksi vuotta

Viihde

One Direction-tähden suuri suru: Teini-ikäinen pikkusisko menehtyi yllättäen – äidin kuolemasta vasta kaksi vu

https://www.instagram.com/p/BpKjs7in1vx/

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Menetti äitinsä kaksi vuotta sitten

https://www.instagram.com/p/BM9s8S3jSzV/